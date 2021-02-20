https://ria.ru/20210220/armeniya-1598369004.html

Лидер армянской оппозиции призвал сторонников быть готовыми взять власть

Лидер армянской оппозиции призвал сторонников быть готовыми взять власть

Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал сторонников быть готовыми в любое время с "молниеносной быстротой" взять власть. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:20

2021-02-20T16:20

2021-02-20T16:21

никол пашинян

армянская апостольская церковь

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 фев - РИА Новости. Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал сторонников быть готовыми в любое время с "молниеносной быстротой" взять власть.Об этом он заявил на многотысячном митинге с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, который проходит в субботу на площади Свободы в Ереване.Митинг организован "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна трех его опор поддержки: оставшейся части населения, силовиков, провластных депутатов.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.

https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html

ереван

армения

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никол пашинян, армянская апостольская церковь, ереван, армения, в мире