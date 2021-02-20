Лидер армянской оппозиции призвал сторонников быть готовыми взять власть
16:20 20.02.2021 (обновлено: 16:21 20.02.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 20 фев - РИА Новости. Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал сторонников быть готовыми в любое время с "молниеносной быстротой" взять власть.
Об этом он заявил на многотысячном митинге с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, который проходит в субботу на площади Свободы в Ереване.
Митинг организован "Движением спасения родины", объединяющим около 20 политических сил, добивающихся ухода главы правительства. В акции участвуют оппозиционные политические и общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры, представители Армянской апостольской церкви.
Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна трех его опор поддержки: оставшейся части населения, силовиков, провластных депутатов.
"Армения должна кипеть, массовые акции необходимо продолжать, город должен быть парализован. Но есть и план "Б". В любое время необходимо быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть", - сказал Манукян.
В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.