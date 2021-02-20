https://ria.ru/20210220/arest-1598395201.html

В Подмосковье арестовали семерых членов банды, причастных к серии убийств

В Подмосковье арестовали семерых членов банды, причастных к серии убийств

В Подмосковье арестовали семь членов банды, орудовавшей на протяжении 16 лет и причастной к серии убийств, сообщила журналистам официальный представитель СК... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:17

2021-02-20T18:17

2021-02-20T20:25

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Подмосковье арестовали семь членов банды, орудовавшей на протяжении 16 лет и причастной к серии убийств, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко."В отношении членов преступной группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе проведения следственных и иных процессуальных действий установлено, что в период с 2000-го по 2016 год житель Московской области 1970 года рождения создал устойчивую вооруженную группу, в которую в дальнейшем вовлек еще шестерых человек", — говорится в сообщении.Членам банды 32 до 58 лет. Их обвиняют в руководстве и участии в банде, убийстве, незаконном обороте и изготовлении оружия.Сообщается, что группировка орудовала в Московской, Костромской и Ярославской областях.Следователи с сотрудниками МВД и ФСБ провели обыски у фигурантов уголовного дела — изъяты денежные средства, огнестрельное оружие, а также другие предметы, интересующие следствие.

https://ria.ru/20210220/burtasov-1598385323.html

https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия