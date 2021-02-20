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Мужчину, бросившего сына с балкона в Торжке, арестовали
Мужчину, бросившего сына с балкона в Торжке, арестовали
Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, взят под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T07:43
2021-02-20T07:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
воронеж
торжок
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, взят под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, пятилетний мальчик в Торжке был госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома. Областная прокуратура организовала проверку, а СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. По данным следствия, отец ребенка был в состоянии наркотического опьянения.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме того, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, воронеж, торжок, происшествия

Мужчину, бросившего сына с балкона в Торжке, арестовали

07:43 20.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, взят под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, пятилетний мальчик в Торжке был госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома. Областная прокуратура организовала проверку, а СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. По данным следствия, отец ребенка был в состоянии наркотического опьянения.
"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме того, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Тверская областьВоронежТоржокПроисшествия
 
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