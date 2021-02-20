https://ria.ru/20210220/arest-1598264692.html

Мужчину, бросившего сына с балкона в Торжке, арестовали

Мужчину, бросившего сына с балкона в Торжке, арестовали

Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, взят под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T07:43

2021-02-20T07:43

2021-02-20T07:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

воронеж

торжок

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 20 фев - РИА Новости. Мужчина, который в Торжке Тверской области выкинул с балкона третьего этажа пятилетнего сына, взят под стражу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что в среду, 17 февраля, пятилетний мальчик в Торжке был госпитализирован с травмами после того, как его с балкона третьего этажа выкинул отец. Ребенок упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома. Областная прокуратура организовала проверку, а СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. По данным следствия, отец ребенка был в состоянии наркотического опьянения.Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Также будут проверены социально-бытовые условия семьи, где живет мальчик, поднят вопрос о постановке ее на соответствующий учет. Кроме того, следователи инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.

https://ria.ru/20190313/1551733724.html

россия

тверская область

воронеж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, воронеж, торжок, происшествия