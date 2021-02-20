https://ria.ru/20210220/apokalipsis-2021-na-mir-obrushilsya-silneyshiy-snegopad-1598426521.html

Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад

Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад

Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб.

2021-02-20T21:36

2021-02-20T21:36

2021-02-20T21:36

погода

европа

республика крым

сша

видео

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Снежный апокалипсис накрыл и Крым, власти ввели в регионе режим ЧС. По прогнозам синоптиков морозы пока отступать не планируют, и аномально низкие температуры вновь охватят большую часть России.

европа

республика крым

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб. Снежный апокалипсис накрыл и Крым, власти ввели в регионе режим ЧС. По прогнозам синоптиков морозы пока отступать не планируют, и аномально низкие температуры вновь охватят большую часть России. 2021-02-20T21:36 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, погода, европа, республика крым, сша, видео