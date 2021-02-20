https://ria.ru/20210220/apokalipsis-2021-na-mir-obrushilsya-silneyshiy-snegopad-1598426521.html
Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб.
2021-02-20T21:36
2021-02-20T21:36
2021-02-20T21:36
погода
европа
республика крым
сша
видео
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Снежный апокалипсис накрыл и Крым, власти ввели в регионе режим ЧС. По прогнозам синоптиков морозы пока отступать не планируют, и аномально низкие температуры вновь охватят большую часть России.
европа
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб. Снежный апокалипсис накрыл и Крым, власти ввели в регионе режим ЧС. По прогнозам синоптиков морозы пока отступать не планируют, и аномально низкие температуры вновь охватят большую часть России.
2021-02-20T21:36
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, погода, европа, республика крым, сша, видео
Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб.
2021-02-20T21:36
true
PT1M32S
Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб.