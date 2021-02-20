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Наука
https://ria.ru/20210220/angara-1598295355.html
Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары"
Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары"
Три пуска ракет семейства "Ангара" - одной тяжелой и двух легких - планируется провести в 2021 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:22
2021-02-20T11:22
наука
россия
алексей варочко
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
дмитрий рогозин
владимир путин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три пуска ракет семейства "Ангара" - одной тяжелой и двух легких - планируется провести в 2021 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле."В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Дальше наращиваем", - сказал Рогозин.По его словам, с 2023 года серийное производство "Ангары" будет налажено на омском предприятии "Полет", которое будет удовлетворять, как отметил Рогозин, практически все необходимые потребности Министерства обороны и "Роскосмоса" в этих тяжелых ракетах.Ранее о трех пусках ракет "Ангара" разных классов в 2021 году в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Космического центра им. Хруничева Алексей Варочко. По его словам, впервые одна тяжелая и одна легкая "Ангара" могут полететь с реальными спутниками, а не с макетами полезной нагрузки, как во время предыдущих стартов.Всего на текущий момент "Ангара" летела три раза. В 2014 году проведены пуски легкой и тяжелой "Ангары", в 2020 году - второй пуск тяжелой "Ангары".
https://ria.ru/20210218/raketa-1597958028.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/rogozin-1598289697.html
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россия, алексей варочко, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин

Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары"

11:22 20.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-5" с разгонным блоком "Бриз-М" с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео
Запуск тяжелой ракеты-носителя Ангара-5 с разгонным блоком Бриз-М с макетом спутника на космодроме Плесецк. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три пуска ракет семейства "Ангара" - одной тяжелой и двух легких - планируется провести в 2021 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
"В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Дальше наращиваем", - сказал Рогозин.
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По его словам, с 2023 года серийное производство "Ангары" будет налажено на омском предприятии "Полет", которое будет удовлетворять, как отметил Рогозин, практически все необходимые потребности Министерства обороны и "Роскосмоса" в этих тяжелых ракетах.
Ранее о трех пусках ракет "Ангара" разных классов в 2021 году в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Космического центра им. Хруничева Алексей Варочко. По его словам, впервые одна тяжелая и одна легкая "Ангара" могут полететь с реальными спутниками, а не с макетами полезной нагрузки, как во время предыдущих стартов.
Всего на текущий момент "Ангара" летела три раза. В 2014 году проведены пуски легкой и тяжелой "Ангары", в 2020 году - второй пуск тяжелой "Ангары".
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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НаукаРоссияАлексей ВарочкоКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинВладимир Путин
 
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