https://ria.ru/20210220/angara-1598295355.html

Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары"

Рогозин анонсировал на 2021 год три пуска "Ангары"

Три пуска ракет семейства "Ангара" - одной тяжелой и двух легких - планируется провести в 2021 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:22

2021-02-20T11:22

2021-02-20T11:22

наука

россия

алексей варочко

космос - риа наука

ангара (ракета)

роскосмос

дмитрий рогозин

владимир путин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три пуска ракет семейства "Ангара" - одной тяжелой и двух легких - планируется провести в 2021 году, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле."В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары". Дальше наращиваем", - сказал Рогозин.По его словам, с 2023 года серийное производство "Ангары" будет налажено на омском предприятии "Полет", которое будет удовлетворять, как отметил Рогозин, практически все необходимые потребности Министерства обороны и "Роскосмоса" в этих тяжелых ракетах.Ранее о трех пусках ракет "Ангара" разных классов в 2021 году в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Космического центра им. Хруничева Алексей Варочко. По его словам, впервые одна тяжелая и одна легкая "Ангара" могут полететь с реальными спутниками, а не с макетами полезной нагрузки, как во время предыдущих стартов.Всего на текущий момент "Ангара" летела три раза. В 2014 году проведены пуски легкой и тяжелой "Ангары", в 2020 году - второй пуск тяжелой "Ангары".

https://ria.ru/20210218/raketa-1597958028.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/rogozin-1598289697.html

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россия, алексей варочко, космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос, дмитрий рогозин, владимир путин