https://ria.ru/20210220/alferova-1598360335.html
Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым
Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым
Ксения Алферова в беседе с Аллой Довлатовой, ведущей "Вечернего шоу" на "Русском радио" поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым. Актеры вместе... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:05
2021-02-20T17:05
2021-02-20T17:05
алла довлатова
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Ксения Алферова в беседе с Аллой Довлатовой, ведущей "Вечернего шоу" на "Русском радио" поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым. Актеры вместе уже 20 лет и воспитывают дочь Евдокию. По словам Алферовой, прожить вместе столько лет им помогла постоянная работа над отношениями. "Это тяжелый труд с очень приятным результатом", — прокомментировала актриса.Ксения Алферова также считает, что женщина "всегда должна вдохновлять мужчину на любую работу". Для своего супруга она старается быть музой, хотя, как сама признается, может ему "иногда вынести мозг". Ксения Алферова добавила, что они с супругом находятся на одной волне: им всегда есть что обсудить и о чем поспорить. "Если мы что-то обсуждаем, то нам интересно друг с другом. Вот это, наверное, важно", — уверена актриса.
https://ria.ru/20210104/galkin-1591973216.html
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алла довлатова, отношения, новости культуры, знаменитости, звезды, ксения алферова (актриса), егор бероев , брак
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Ксения Алферова в беседе с Аллой Довлатовой, ведущей "Вечернего шоу" на "Русском радио" поделилась
секретом семейного счастья с Егором Бероевым. Актеры вместе уже 20 лет и воспитывают дочь Евдокию.
По словам Алферовой, прожить вместе столько лет им помогла постоянная работа над отношениями. "Это тяжелый труд с очень приятным результатом", — прокомментировала актриса.
Ксения Алферова также считает, что женщина "всегда должна вдохновлять мужчину на любую работу". Для своего супруга она старается быть музой, хотя, как сама признается, может ему "иногда вынести мозг".
"Удивлять надо! Удивлять, чтобы было не скучно. Со мной, смею надеяться, что не скучно. Хотя могу быть занудной, конечно, но непредсказуемой — это точно", — пошутила над собой жена Егора Бероева.
Ксения Алферова добавила, что они с супругом находятся на одной волне: им всегда есть что обсудить и о чем поспорить. "Если мы что-то обсуждаем, то нам интересно друг с другом. Вот это, наверное, важно", — уверена актриса.