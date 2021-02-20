https://ria.ru/20210220/alferova-1598360335.html

Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым

Ксения Алферова поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым

Ксения Алферова в беседе с Аллой Довлатовой, ведущей "Вечернего шоу" на "Русском радио" поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым. Актеры вместе... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:05

2021-02-20T17:05

2021-02-20T17:05

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Ксения Алферова в беседе с Аллой Довлатовой, ведущей "Вечернего шоу" на "Русском радио" поделилась секретом семейного счастья с Егором Бероевым. Актеры вместе уже 20 лет и воспитывают дочь Евдокию. По словам Алферовой, прожить вместе столько лет им помогла постоянная работа над отношениями. "Это тяжелый труд с очень приятным результатом", — прокомментировала актриса.Ксения Алферова также считает, что женщина "всегда должна вдохновлять мужчину на любую работу". Для своего супруга она старается быть музой, хотя, как сама признается, может ему "иногда вынести мозг". Ксения Алферова добавила, что они с супругом находятся на одной волне: им всегда есть что обсудить и о чем поспорить. "Если мы что-то обсуждаем, то нам интересно друг с другом. Вот это, наверное, важно", — уверена актриса.

https://ria.ru/20210104/galkin-1591973216.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алла довлатова, отношения, новости культуры, знаменитости, звезды, ксения алферова (актриса), егор бероев , брак