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В Испании проходят акции в защиту арестованного рэпера
В Испании проходят акции в защиту арестованного рэпера
Акция в защиту арестованного на этой неделе испанского рэпера Пабло Аселя (Хаселя) проходит в центре Мадрида при усиленном присутствии полиции, сообщает... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:20
2021-02-20T23:12
педро санчес
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МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Акция в защиту арестованного на этой неделе испанского рэпера Пабло Аселя (Хаселя) проходит в центре Мадрида при усиленном присутствии полиции, сообщает корреспондент РИА Новости.До начала акции полицейские останавливали всех молодых людей, которые им казались подозрительными, проверяли рюкзаки и сумки на подходе к площади Кальяо и на выходе из метро. Эту меру нечасто можно увидеть на митингах в испанской столице, которые в последние годы в основном проходили мирно. Однако начавшиеся во вторник беспорядки в разных испанских городах достигли Мадрида в среду - произошли столкновения с полицией, протестующие громили витрины и строили баррикады. Полиция ответила дубинками, резиновыми пулями и перечным газом.На акции на площади Кальяо присутствуют несколько сот человек, в основном молодые люди и девушки в чёрном - сторонники леворадикальных идей.Мужчина ходит около митинга и продаёт республиканский флаг за пять евро.Толпа скандирует "Свободу Пабло Хаселю!", "Мадрид будет могилой фашизма", "Свобода политзаключённым", "Да здравствует борьба рабочего класса", "Демократия", "Здесь антифашисты" и призывают вместо Аселя посадить в тюрьму бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и "прекратить полицейское насилие".Над площадью барражирует полицейский вертолёт, который протестующие освистывают, и летает дрон."Они Пабло не помилуют, может, пересмотрят со временем закон, но для него это уже будет поздно", - говорит Сара, которая долго жила в Барселоне и сравнительно недавно приехала в Мадрид.Организаторы в социальных сетях заранее распространяли контакты адвокатов, к кому обращаться в случае задержания, очевидно, планируя беспорядки.В Барселоне акция протеста в защиту Пабло Аселя (Хаселя) вновь закончилась беспорядками.Как сообщают в Twitter каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra, группа радикалов начала забрасывать полицию камнями и другими предметами, сваливать припаркованные мотоциклы. Беспорядки происходят в районе площади Каталония, в самом центре города. Правоохранительные органы просят местных жителей не приближаться к этому району.В субботу акции в защиту Аселя проходят еще в более двух десятках городов. Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
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педро санчес, мадрид (город), кальяо (город), испания, в мире

В Испании проходят акции в защиту арестованного рэпера

22:20 20.02.2021 (обновлено: 23:12 20.02.2021)
 
© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Manu Fernandez
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МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Акция в защиту арестованного на этой неделе испанского рэпера Пабло Аселя (Хаселя) проходит в центре Мадрида при усиленном присутствии полиции, сообщает корреспондент РИА Новости.
До начала акции полицейские останавливали всех молодых людей, которые им казались подозрительными, проверяли рюкзаки и сумки на подходе к площади Кальяо и на выходе из метро. Эту меру нечасто можно увидеть на митингах в испанской столице, которые в последние годы в основном проходили мирно. Однако начавшиеся во вторник беспорядки в разных испанских городах достигли Мадрида в среду - произошли столкновения с полицией, протестующие громили витрины и строили баррикады. Полиция ответила дубинками, резиновыми пулями и перечным газом.
На акции на площади Кальяо присутствуют несколько сот человек, в основном молодые люди и девушки в чёрном - сторонники леворадикальных идей.
Мужчина ходит около митинга и продаёт республиканский флаг за пять евро.
Толпа скандирует "Свободу Пабло Хаселю!", "Мадрид будет могилой фашизма", "Свобода политзаключённым", "Да здравствует борьба рабочего класса", "Демократия", "Здесь антифашисты" и призывают вместо Аселя посадить в тюрьму бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и "прекратить полицейское насилие".
Над площадью барражирует полицейский вертолёт, который протестующие освистывают, и летает дрон.
"Они Пабло не помилуют, может, пересмотрят со временем закон, но для него это уже будет поздно", - говорит Сара, которая долго жила в Барселоне и сравнительно недавно приехала в Мадрид.
Организаторы в социальных сетях заранее распространяли контакты адвокатов, к кому обращаться в случае задержания, очевидно, планируя беспорядки.
Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 20:49
В Госдуме прокомментировали беспорядки в Испании из-за ареста рэпера
В Барселоне акция протеста в защиту Пабло Аселя (Хаселя) вновь закончилась беспорядками.
Как сообщают в Twitter каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra, группа радикалов начала забрасывать полицию камнями и другими предметами, сваливать припаркованные мотоциклы. Беспорядки происходят в районе площади Каталония, в самом центре города. Правоохранительные органы просят местных жителей не приближаться к этому району.
В субботу акции в защиту Аселя проходят еще в более двух десятках городов.
Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.
Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Полыхающие баррикады и разбитые витрины: беспорядки в Испании
© REUTERS / Susana Vera

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

Горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма.
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Susana Vera

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

Участник акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне.
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Nacho Doce

В беспорядках пострадали десятки человек.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Барселоне
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
© AP Photo / Manu Fernandez

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
© AP Photo / Emilio Morenatti

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

Протестующий бьет битой полицейский фургон во время столкновений после акции протеста в Барселоне
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
© REUTERS / Susana Vera

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

Разбитое окно обувного магазина во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
© REUTERS / Susana Vera

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

Акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя в Мадриде
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

Сотрудники пожарной службы тушат горящие скутеры на одной из улиц Барселоны, где проходит акция протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на одной из улиц в Барселоне
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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© РИА Новости / Изабель Инфантес / Перейти в фотобанк

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

Сотрудник полиции во время акции протеста в поддержку рэпера Пабло Аселя, приговоренного к девяти месяцам заключения за оскорбление монархии и прославление леворадикального терроризма, на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
1 из 15

Акции в поддержку Хасселя в Барселоне, Жироне, Льейде и других испанских городах быстро переросли в беспорядки.

© REUTERS / Susana Vera
2 из 15

Протестующие вырывали дорожные знаки, переворачивали мусорные контейнеры, забрасывали полицию всем, что попадалось под руку, били витрины.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
3 из 15

В некоторых городах радикалы грабили магазины, поджигали баррикады и автомобили.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
4 из 15

Для разгона протестующих полиция применила дубинки и резиновые пули.

© REUTERS / Susana Vera
5 из 15

В ходе беспорядков были задержаны более 50 человек.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
6 из 15

Участники акции протеста в поддержку рэпера Пабло Хаселя на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
7 из 15

Среди задержанных в Мадриде есть несовершеннолетние.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
8 из 15

В беспорядках пострадали десятки человек.

© REUTERS / Nacho Doce
9 из 15

Из 55 получивших травмы на акции протеста в Мадриде 35 — полицейские.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 15

Протестующий колотит битой полицейский фургон во время столкновений в Барселоне.

© AP Photo / Emilio Morenatti
11 из 15

Глава правительства сообщества Мадрид и мэр испанской столицы возложили ответственность за беспорядки на вице-премьера Пабло Иглесиаса и потребовали его отставки.

© REUTERS / Susana Vera
12 из 15

Дело Пабло Хаселя длится несколько лет. В 2015 году рэпер получил два года заключения условно, а в 2018-м ему вынесли новый приговор.

© REUTERS / Susana Vera
13 из 15

Суд посчитал, что в 64 постах в Twitter и одной композиции на YouTube Хасель допустил высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес государственных институтов.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
14 из 15

Певца приговорили к девяти месяцам заключения, однако судебные разбирательства затянулись на несколько лет.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
15 из 15

Рэпер должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и забаррикадировался в Университете Льейды с группой сторонников.

© РИА Новости / Изабель Инфантес
Перейти в фотобанк
 
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