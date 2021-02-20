https://ria.ru/20210220/aktsiya-1598430159.html

В Испании проходят акции в защиту арестованного рэпера

В Испании проходят акции в защиту арестованного рэпера

Акция в защиту арестованного на этой неделе испанского рэпера Пабло Аселя (Хаселя) проходит в центре Мадрида при усиленном присутствии полиции, сообщает... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T22:20

2021-02-20T22:20

2021-02-20T23:12

педро санчес

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кальяо (город)

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МАДРИД, 20 фев - РИА Новости. Акция в защиту арестованного на этой неделе испанского рэпера Пабло Аселя (Хаселя) проходит в центре Мадрида при усиленном присутствии полиции, сообщает корреспондент РИА Новости.До начала акции полицейские останавливали всех молодых людей, которые им казались подозрительными, проверяли рюкзаки и сумки на подходе к площади Кальяо и на выходе из метро. Эту меру нечасто можно увидеть на митингах в испанской столице, которые в последние годы в основном проходили мирно. Однако начавшиеся во вторник беспорядки в разных испанских городах достигли Мадрида в среду - произошли столкновения с полицией, протестующие громили витрины и строили баррикады. Полиция ответила дубинками, резиновыми пулями и перечным газом.На акции на площади Кальяо присутствуют несколько сот человек, в основном молодые люди и девушки в чёрном - сторонники леворадикальных идей.Мужчина ходит около митинга и продаёт республиканский флаг за пять евро.Толпа скандирует "Свободу Пабло Хаселю!", "Мадрид будет могилой фашизма", "Свобода политзаключённым", "Да здравствует борьба рабочего класса", "Демократия", "Здесь антифашисты" и призывают вместо Аселя посадить в тюрьму бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и "прекратить полицейское насилие".Над площадью барражирует полицейский вертолёт, который протестующие освистывают, и летает дрон."Они Пабло не помилуют, может, пересмотрят со временем закон, но для него это уже будет поздно", - говорит Сара, которая долго жила в Барселоне и сравнительно недавно приехала в Мадрид.Организаторы в социальных сетях заранее распространяли контакты адвокатов, к кому обращаться в случае задержания, очевидно, планируя беспорядки.В Барселоне акция протеста в защиту Пабло Аселя (Хаселя) вновь закончилась беспорядками.Как сообщают в Twitter каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra, группа радикалов начала забрасывать полицию камнями и другими предметами, сваливать припаркованные мотоциклы. Беспорядки происходят в районе площади Каталония, в самом центре города. Правоохранительные органы просят местных жителей не приближаться к этому району.В субботу акции в защиту Аселя проходят еще в более двух десятках городов. Протесты в Испании начались во вторник после ареста рэпера Пабло Аселя, приговоренного к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии и восхваление запрещенных террористических организаций в песнях и социальных сетях. Во многих городах акции перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Десятки человек были задержаны (большинство из них уже отпущены), более сотни пострадали, в том числе представители сил правопорядка. В акциях участвуют молодые люди, придерживающиеся ультралевых взглядов, и анархисты.Премьер Испании Педро Санчес в пятницу заявил, что необходимо усилить защиту свободы слова в Испании, однако, по его словам, применение насилия недопустимо ни при каких обстоятельствах.

https://ria.ru/20210218/zapad-1598092443.html

мадрид (город)

кальяо (город)

испания

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педро санчес, мадрид (город), кальяо (город), испания, в мире