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Психотерапевт объяснил, как не попасть под гипноз телефонных мошенников
Психотерапевт объяснил, как не попасть под гипноз телефонных мошенников
Жертвами финансовых гипнотизеров-мошенников становятся часто люди пожилого возраста, одинокие и обделенные вниманием, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T01:11
2021-02-20T01:11
игорь салынцев
россия
мошенничество
рудн
деньги
общество
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Россиян предупредили о гипнозе телефонных мошенников
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жертвами финансовых гипнотизеров-мошенников становятся часто люди пожилого возраста, одинокие и обделенные вниманием, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.По его словам, обманщикам, использующим технику НЛП, достаточно провести один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы. Чтобы не попасть под воздействие участливого, завораживающего мягкой силой голоса мошенника, который в час икс скомандует выдать пароль карты, нужно прервать контакт с ним. В самом начале разговора нужно спросить, как его зовут, адрес компании, которую он представляет. Это может привести в замешательство мошенника, и он прервет разговор."Таким образом, чтобы уберечься от аферы, необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком. Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить — и тогда можно сразу убедиться во лжи", — объяснил Салынцев.
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игорь салынцев, россия, мошенничество, рудн, деньги, общество

Психотерапевт объяснил, как не попасть под гипноз телефонных мошенников

01:11 20.02.2021
 
© Depositphotos / VariantМужчина с банковской картой и смартфоном
Мужчина с банковской картой и смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Depositphotos / Variant
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жертвами финансовых гипнотизеров-мошенников становятся часто люди пожилого возраста, одинокие и обделенные вниманием, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев.
По его словам, обманщикам, использующим технику НЛП, достаточно провести один телефонный разговор, чтобы получить данные банковской карты своей жертвы.
Чтобы не попасть под воздействие участливого, завораживающего мягкой силой голоса мошенника, который в час икс скомандует выдать пароль карты, нужно прервать контакт с ним. В самом начале разговора нужно спросить, как его зовут, адрес компании, которую он представляет. Это может привести в замешательство мошенника, и он прервет разговор.
"Таким образом, чтобы уберечься от аферы, необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком. Обязательно уточните паспортные данные звонящего, адрес офиса и номер телефона, куда сразу необходимо перезвонить — и тогда можно сразу убедиться во лжи", — объяснил Салынцев.
Сотрудники УЭБиПК и ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали семерых участников организованной группы, которые подозреваются в серии мошенничеств в отношении пожилых людей - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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Игорь СалынцевРоссияМошенничествоРУДНДеньгиОбщество
 
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