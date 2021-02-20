https://ria.ru/20210220/aborty-1598392899.html

В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности

В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности

Аборты следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:03

2021-02-20T18:03

2021-02-20T18:03

религия и мировоззрение

россия

московский патриархат

олег салагай

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147995/28/1479952836_0:199:3912:2400_1920x0_80_0_0_c57ed1868fb1eff0fb608d8782790645.jpg

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Аборты следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса, заявила РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.Письмо с этой инициативой ранее направила на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина руководитель благотворительной программы помощи беременным женщинам "Спаси жизнь" Екатерина Маркова (имеется в распоряжении РИА Новости)."С учетом демографической ситуации, инициатива более чем актуальная. Аборты должны официально признаваться смертью человека, а работа по их профилактике должна выйти на самый высокий уровень", - сказала Студеникина.По словам автора письма Марковой, в случае реализации предложения "молодое поколение будет расти в стране, где искусственные аборты официально признаются смертью человека", и в результате "многие откажутся от искусственного прерывания беременности, признавая процедуру убийством человека"."За 100 лет легальных абортов сознание нашего общества деформировалось, мы привыкли жить с этим явлением, привыкли не замечать. Считаю, что включение статистики искусственных абортов в статистику смертности позволит обществу по-новому взглянуть на проблему. В том числе правительству РФ, в фокусе которого появится основная причина смертности и демографического кризиса. Следовательно, появятся новые меры, направленные на профилактику искусственных абортов", - говорится в письме Марковой к Мишустину.Также автор утверждает, что искусственные аборты - "причина смертности номер один в России". "В России по официальной статистике порядка полумиллиона абортов в год. Это данные без учета прерываний беременности в частных клиниках, медикаментозных абортов с использованием контрафактных препаратов, внутриматочных спиралей и оральных контрацептивов, прерывающих беременность на ранней стадии. Реальное количество абортов опережает другие причины смертности в стране", - пояснила Маркова.В октябре прошлого года замглавы Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что количество абортов в России сократилось на 29,9% за последние пять лет, причем по желанию женщины - на 40,8%. Замминистра подчеркнул, что это серьёзные изменения, однако количество абортов все ещё остаётся высоким - около 523 тысяч в 2019 году.По данным Росстата, за 2020 год число умерших составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18%. Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее. Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры."Спаси жизнь" - всероссийская программа помощи беременным женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. По данным пресс-службы программы, она действует в 106 городах России - за шесть лет сотрудники программы помогли 14,5 тысячи женщин сохранить беременность, оказав своевременную поддержку.

https://ria.ru/20210217/matkapital-1597832325.html

https://ria.ru/20210211/myasnikov-1596919105.html

https://ria.ru/20201215/abort-1589326542.html

https://ria.ru/20210105/putin-1592065602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московский патриархат, олег салагай, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат)