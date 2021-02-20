https://ria.ru/20210220/aborty-1598392899.html
В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности
В РПЦ поддержали идею включить аборты в статистику смертности
Аборты следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:03
2021-02-20T18:03
2021-02-20T18:03
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
олег салагай
здоровье - общество
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Аборты следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса, заявила РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.Письмо с этой инициативой ранее направила на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина руководитель благотворительной программы помощи беременным женщинам "Спаси жизнь" Екатерина Маркова (имеется в распоряжении РИА Новости)."С учетом демографической ситуации, инициатива более чем актуальная. Аборты должны официально признаваться смертью человека, а работа по их профилактике должна выйти на самый высокий уровень", - сказала Студеникина.По словам автора письма Марковой, в случае реализации предложения "молодое поколение будет расти в стране, где искусственные аборты официально признаются смертью человека", и в результате "многие откажутся от искусственного прерывания беременности, признавая процедуру убийством человека"."За 100 лет легальных абортов сознание нашего общества деформировалось, мы привыкли жить с этим явлением, привыкли не замечать. Считаю, что включение статистики искусственных абортов в статистику смертности позволит обществу по-новому взглянуть на проблему. В том числе правительству РФ, в фокусе которого появится основная причина смертности и демографического кризиса. Следовательно, появятся новые меры, направленные на профилактику искусственных абортов", - говорится в письме Марковой к Мишустину.Также автор утверждает, что искусственные аборты - "причина смертности номер один в России". "В России по официальной статистике порядка полумиллиона абортов в год. Это данные без учета прерываний беременности в частных клиниках, медикаментозных абортов с использованием контрафактных препаратов, внутриматочных спиралей и оральных контрацептивов, прерывающих беременность на ранней стадии. Реальное количество абортов опережает другие причины смертности в стране", - пояснила Маркова.В октябре прошлого года замглавы Минздрава РФ Олег Салагай сообщил, что количество абортов в России сократилось на 29,9% за последние пять лет, причем по желанию женщины - на 40,8%. Замминистра подчеркнул, что это серьёзные изменения, однако количество абортов все ещё остаётся высоким - около 523 тысяч в 2019 году.По данным Росстата, за 2020 год число умерших составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18%. Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее. Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры."Спаси жизнь" - всероссийская программа помощи беременным женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. По данным пресс-службы программы, она действует в 106 городах России - за шесть лет сотрудники программы помогли 14,5 тысячи женщин сохранить беременность, оказав своевременную поддержку.
https://ria.ru/20210217/matkapital-1597832325.html
https://ria.ru/20210211/myasnikov-1596919105.html
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россия, московский патриархат, олег салагай, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости.
Аборты следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса, заявила РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата
по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина.
Письмо с этой инициативой ранее направила на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина
руководитель благотворительной программы помощи беременным женщинам "Спаси жизнь" Екатерина Маркова (имеется в распоряжении РИА Новости).
"С учетом демографической ситуации, инициатива более чем актуальная. Аборты должны официально признаваться смертью человека, а работа по их профилактике должна выйти на самый высокий уровень", - сказала Студеникина.
По словам автора письма Марковой, в случае реализации предложения "молодое поколение будет расти в стране, где искусственные аборты официально признаются смертью человека", и в результате "многие откажутся от искусственного прерывания беременности, признавая процедуру убийством человека".
"За 100 лет легальных абортов сознание нашего общества деформировалось, мы привыкли жить с этим явлением, привыкли не замечать. Считаю, что включение статистики искусственных абортов в статистику смертности позволит обществу по-новому взглянуть на проблему. В том числе правительству РФ, в фокусе которого появится основная причина смертности и демографического кризиса. Следовательно, появятся новые меры, направленные на профилактику искусственных абортов", - говорится в письме Марковой к Мишустину.
Также автор утверждает, что искусственные аборты - "причина смертности номер один в России". "В России
по официальной статистике порядка полумиллиона абортов в год. Это данные без учета прерываний беременности в частных клиниках, медикаментозных абортов с использованием контрафактных препаратов, внутриматочных спиралей и оральных контрацептивов, прерывающих беременность на ранней стадии. Реальное количество абортов опережает другие причины смертности в стране", - пояснила Маркова.
В октябре прошлого года замглавы Минздрава РФ Олег Салагай
сообщил, что количество абортов в России сократилось на 29,9% за последние пять лет, причем по желанию женщины - на 40,8%. Замминистра подчеркнул, что это серьёзные изменения, однако количество абортов все ещё остаётся высоким - около 523 тысяч в 2019 году.
По данным Росстата
, за 2020 год число умерших составило 2,124 миллиона человек и выросло по сравнению с 2019 годом на 18%. Рождаемость за 12 месяцев 2020 года снизилась на 3,3% в годовом выражении. В январе-декабре 2020 года в России родилось почти 1,44 миллиона младенцев против 1,48 миллиона годом ранее. Естественная убыль населения в России в январе-декабре 2019 года составила 316 тысяч человек.
Московский "Дом для мамы" православной службы помощи "Милосердие" – центр помощи беременным и матерям с детьми в трудной жизненной ситуации. Это один из 26 проектов православной службы помощи "Милосердие". По данным синодального отдела, за 9 лет работы центра около 10 тысяч семей получили гуманитарную, консультационную, материальную помощь, в приюте проживало более 300 женщин с детьми. По примеру "Дома для мамы" во многих регионах открылись аналогичные церковные центры.
"Спаси жизнь" - всероссийская программа помощи беременным женщинам, попавшим в кризисную ситуацию. По данным пресс-службы программы, она действует в 106 городах России - за шесть лет сотрудники программы помогли 14,5 тысячи женщин сохранить беременность, оказав своевременную поддержку.