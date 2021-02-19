https://ria.ru/20210219/zver-1598143740.html

В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса

В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса

Инспекторы охотнадзора Приморья встретили в лесу необычное животное – вероятно, енотовидную собаку с редкой генетической мутацией, сообщает центр "Амурский... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:50

2021-02-19T11:50

2021-02-19T12:04

центр "амурский тигр"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598145258_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_35a9cff5d3ca6716bdbe7aad2546b2c8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Инспекторы охотнадзора Приморья встретили в лесу необычное животное – вероятно, енотовидную собаку с редкой генетической мутацией, сообщает центр "Амурский тигр".Там же опубликовано видео встречи в лесу. На нем зверь со светлой густой шубой и пушистым хвостом сначала пытается спрятаться за кустами в снегу, но в итоге решает убежать.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь дальневосточного филиала центра Вадим Шкодин, видео сделано инспекторами охотнадзора в ходе рейда.

https://ria.ru/20210125/zhivotnye-1594381816.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Приморские зоозащитники нашли в лесу неизвестного науке зверя Приморские зоозащитники сообщили, что нашли в лесу неизвестного науке зверя. Предполагается, что это может быть енотовидная собака-альбинос с редкой генетической мутацией. 2021-02-19T11:50 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "амурский тигр"