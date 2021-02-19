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В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса
В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса
Инспекторы охотнадзора Приморья встретили в лесу необычное животное – вероятно, енотовидную собаку с редкой генетической мутацией, сообщает центр "Амурский... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:50
2021-02-19T12:04
центр "амурский тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Инспекторы охотнадзора Приморья встретили в лесу необычное животное – вероятно, енотовидную собаку с редкой генетической мутацией, сообщает центр "Амурский тигр".Там же опубликовано видео встречи в лесу. На нем зверь со светлой густой шубой и пушистым хвостом сначала пытается спрятаться за кустами в снегу, но в итоге решает убежать.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь дальневосточного филиала центра Вадим Шкодин, видео сделано инспекторами охотнадзора в ходе рейда.
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РИА Новости
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353
60
Приморские зоозащитники нашли в лесу неизвестного науке зверя
Приморские зоозащитники сообщили, что нашли в лесу неизвестного науке зверя. Предполагается, что это может быть енотовидная собака-альбинос с редкой генетической мутацией.
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центр "амурский тигр"

В лесу Приморья встретили "неизвестного науке" зверя-альбиноса

11:50 19.02.2021 (обновлено: 12:04 19.02.2021)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Инспекторы охотнадзора Приморья встретили в лесу необычное животное – вероятно, енотовидную собаку с редкой генетической мутацией, сообщает центр "Амурский тигр".

"Неизвестного науке зверя обнаружили инспекторы приморского охотнадзора. Специалисты министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и центра "Амурский тигр" считают, что попавший на видео зверек с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым "белым" бенгальским тигром", - говорится в сообщении центра в Instagram.

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Там же опубликовано видео встречи в лесу. На нем зверь со светлой густой шубой и пушистым хвостом сначала пытается спрятаться за кустами в снегу, но в итоге решает убежать.
Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь дальневосточного филиала центра Вадим Шкодин, видео сделано инспекторами охотнадзора в ходе рейда.
"Зверь ушел, но как я понимаю, будут предприниматься попытки его найти и получше рассмотреть. Явление безусловно редкое, хотя мы не склонны считать, что это какой-то новый вид для нашей фауны. Есть предположения, что это редкая генетическая мутация у обычной для нашего края енотовидной собаки", - уточнил собеседник агентства.
 
Центр "Амурский тигр"
 
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