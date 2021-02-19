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Эксперт о гуляющей в парке Москвы пуме: владелец несет ответственность
Эксперт о гуляющей в парке Москвы пуме: владелец несет ответственность
Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, комментируя информацию о... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:30
2021-02-19T10:30
2021-02-19T11:30
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сергей бурмистров
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, комментируя информацию о выгуле в Кунцевском парке пумы, заявил РИА Новости, что конкретная пума - не дикая кошка, однако при встрече с ней лучшее обойти ее стороной, а владелец должен осознавать всю ответственность и надевать на нее поводок.Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Кунцевском парке мужчина выгуливает свою пуму Геркулеса без поводка и намордника. Это вызывает страх у местных жителей, особенно мам детей, гуляющих в парке.По словам эксперта, встреча с пумой, гуляющей по улицам Москвы, конечно, из серии неожиданных, но в Москве бывает и такое."Законом это никак не регулируется. Технически встреча с пумой опаснее встречи с крупной собакой. Надеть на кошку намордник невозможно, да и кроме зубов пумы прекрасно пользуются при нападении своими лапами, но владелец должен понимать всю ответственность таких прогулок. По крайней мере, нужно соблюдать нормы безопасности и однозначно надевать поводок. Конечно, это не дикая кошка, но при встрече с пумой на улице я бы посоветовал просто обойти животное стороной", - прокомментировал Бурмистров.
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сергей бурмистров, москва
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров
, комментируя информацию о выгуле в Кунцевском парке пумы, заявил РИА Новости, что конкретная пума - не дикая кошка, однако при встрече с ней лучшее обойти ее стороной, а владелец должен осознавать всю ответственность и надевать на нее поводок.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что в Кунцевском парке мужчина выгуливает свою пуму Геркулеса без поводка и намордника. Это вызывает страх у местных жителей, особенно мам детей, гуляющих в парке.
По словам эксперта, встреча с пумой, гуляющей по улицам Москвы, конечно, из серии неожиданных, но в Москве бывает и такое.
"Законом это никак не регулируется. Технически встреча с пумой опаснее встречи с крупной собакой. Надеть на кошку намордник невозможно, да и кроме зубов пумы прекрасно пользуются при нападении своими лапами, но владелец должен понимать всю ответственность таких прогулок. По крайней мере, нужно соблюдать нормы безопасности и однозначно надевать поводок. Конечно, это не дикая кошка, но при встрече с пумой на улице я бы посоветовал просто обойти животное стороной", - прокомментировал Бурмистров.