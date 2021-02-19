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В Раде предрекли Зеленскому тюрьму
В Раде предрекли Зеленскому тюрьму
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что когда президент Украины Владимир Зеленский потеряет... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T22:28
2021-02-19T22:28
ренат кузьмин
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что когда президент Украины Владимир Зеленский потеряет неприкосновенность, его могут привлечь к уголовной ответственности за введение санкций против граждан собственной страны.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство решило ввести санкции против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены. По его словам, санкции касаются всего имущества Медведчука. Данилов добавил, что санкции будут введены на три года.Политик отметил, что все лица из санкционного списка могут обратиться в суд, потребовать опровержения и защиты, а суды вынесут решение в их пользу."И этому Данилову, и президенту Зеленскому придется извиниться. Опровергнуть информацию и отменить собственное решение", - добавил Кузьмин.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
https://ria.ru/20210218/poroshenko-1598099789.html
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ренат кузьмин, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде предрекли Зеленскому тюрьму

22:28 19.02.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что когда президент Украины Владимир Зеленский потеряет неприкосновенность, его могут привлечь к уголовной ответственности за введение санкций против граждан собственной страны.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство решило ввести санкции против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены. По его словам, санкции касаются всего имущества Медведчука. Данилов добавил, что санкции будут введены на три года.

"Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности. Так как это все похоже на превышение полномочий", - сказал Кузьмин в совместном эфире телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

Политик отметил, что все лица из санкционного списка могут обратиться в суд, потребовать опровержения и защиты, а суды вынесут решение в их пользу.
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"И этому Данилову, и президенту Зеленскому придется извиниться. Опровергнуть информацию и отменить собственное решение", - добавил Кузьмин.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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