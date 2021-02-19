В Раде предрекли Зеленскому тюрьму
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что когда президент Украины Владимир Зеленский потеряет неприкосновенность, его могут привлечь к уголовной ответственности за введение санкций против граждан собственной страны.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство решило ввести санкции против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены. По его словам, санкции касаются всего имущества Медведчука. Данилов добавил, что санкции будут введены на три года.
"Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою неприкосновенность, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие решений о наложении санкций будет привлечен к уголовной ответственности. Так как это все похоже на превышение полномочий", - сказал Кузьмин в совместном эфире телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".
Политик отметил, что все лица из санкционного списка могут обратиться в суд, потребовать опровержения и защиты, а суды вынесут решение в их пользу.
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"И этому Данилову, и президенту Зеленскому придется извиниться. Опровергнуть информацию и отменить собственное решение", - добавил Кузьмин.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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