https://ria.ru/20210219/zelenskiy-1598251231.html

В Раде предрекли Зеленскому тюрьму

В Раде предрекли Зеленскому тюрьму

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что когда президент Украины Владимир Зеленский потеряет... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T22:28

2021-02-19T22:28

2021-02-19T22:28

ренат кузьмин

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что когда президент Украины Владимир Зеленский потеряет неприкосновенность, его могут привлечь к уголовной ответственности за введение санкций против граждан собственной страны.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство решило ввести санкции против 19 юридических лиц, а также восьми граждан, в том числе против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены. По его словам, санкции касаются всего имущества Медведчука. Данилов добавил, что санкции будут введены на три года.Политик отметил, что все лица из санкционного списка могут обратиться в суд, потребовать опровержения и защиты, а суды вынесут решение в их пользу."И этому Данилову, и президенту Зеленскому придется извиниться. Опровергнуть информацию и отменить собственное решение", - добавил Кузьмин.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

https://ria.ru/20210218/poroshenko-1598099789.html

https://ria.ru/20210211/predosterezhenie-1596929310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ренат кузьмин, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире