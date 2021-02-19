https://ria.ru/20210219/zaybert-1598241168.html

Посольство прокомментировало изъятие детей у россиян в Берлине

Посольство прокомментировало изъятие детей у россиян в Берлине

Ситуация в российской семье Зайберт из Берлина, у которых изъяты трое детей, находится на особом контроле посольства РФ, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-19T20:44

2021-02-19T20:44

2021-02-20T01:14

анна кузнецова

петр толстой

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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Ситуация в российской семье Зайберт из Берлина, у которых изъяты трое детей, находится на особом контроле посольства РФ, заявили РИА Новости в дипмиссии.Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии и сообщил, что взял дело на личный контроль. Как заявил Толстой, к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию, однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция, полицейские не представились, не показали документов. Как отметил Толстой, Евгения избили, перевернули всю квартиру, выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении.По словам дипломатов, сотрудники консульского отдела посольства России в Берлине находятся "в постоянном контакте" с семьей Зайберт.

https://ria.ru/20201211/deti-1588704996.html

https://ria.ru/20210108/osipova-1592347818.html

германия

россия

берлин (город)

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анна кузнецова, петр толстой, госдума рф, германия, россия, берлин (город), в мире