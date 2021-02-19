https://ria.ru/20210219/zaybert-1598241168.html
Посольство прокомментировало изъятие детей у россиян в Берлине
Посольство прокомментировало изъятие детей у россиян в Берлине
Ситуация в российской семье Зайберт из Берлина, у которых изъяты трое детей, находится на особом контроле посольства РФ, заявили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-19T20:44
2021-02-19T20:44
2021-02-20T01:14
анна кузнецова
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БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости. Ситуация в российской семье Зайберт из Берлина, у которых изъяты трое детей, находится на особом контроле посольства РФ, заявили РИА Новости в дипмиссии.Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребёнка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии и сообщил, что взял дело на личный контроль. Как заявил Толстой, к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию, однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция, полицейские не представились, не показали документов. Как отметил Толстой, Евгения избили, перевернули всю квартиру, выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении.По словам дипломатов, сотрудники консульского отдела посольства России в Берлине находятся "в постоянном контакте" с семьей Зайберт.
https://ria.ru/20201211/deti-1588704996.html
https://ria.ru/20210108/osipova-1592347818.html
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анна кузнецова, петр толстой, госдума рф, германия, россия, берлин (город), в мире