https://ria.ru/20210219/zapad-1598234488.html
Лавров объяснил отношение Запада к вакцине "Спутник V"
Лавров объяснил отношение Запада к вакцине "Спутник V"
Распространение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и других повышает авторитет России на международной арене, на Западе этого не хотят, заявил... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T19:52
2021-02-19T19:52
2021-02-19T19:52
распространение коронавируса
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
монако (государство)
европа
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995747_0:134:3078:1865_1920x0_80_0_0_6d3a3957784c848e80ac300d52a9b724.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Распространение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и других повышает авторитет России на международной арене, на Западе этого не хотят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Как отметил российский министр, в ситуации с распространением вакцины РФ по миру применима логика русской пословицы "И хочется, и колется". На Западе, пояснил Лавров, понимают, что российская вакцина, "действительно, если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых".В то же время, как рассказал глава российского МИД, сегодня многие европейские страны хотят дождаться, когда "Спутник V" будет сертифицирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам."В Венгрии считают, что они уже готовы этим заниматься, и поставки начинаются. Количество запросов из Европы постоянно растет. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества. После того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая. Но, тем не менее, попытки ее дискредитировать продолжаются", - констатировал глава российского дипведомства.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html
https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html
россия
монако (государство)
европа
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1596995747_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_4be7763debe9aef64b92691a2d4e98bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), монако (государство), европа, венгрия, в мире
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Распространение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и других повышает авторитет России на международной арене, на Западе этого не хотят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
.
Как отметил российский министр, в ситуации с распространением вакцины РФ по миру применима логика русской пословицы "И хочется, и колется". На Западе, пояснил Лавров, понимают, что российская вакцина, "действительно, если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых".
"Иначе не было бы такого потока обращений за этой вакциной, а он нарастает в геометрической прогрессии. С другой стороны, они осознают, что сам факт распространения "Спутник V", да и других наших вакцин, которые вскоре уже выйдут на международный рынок, означает повышение авторитета и репутации России на международной арене. Этого им не хочется", - сказал Лавров в интервью РБК-ТВ.
В то же время, как рассказал глава российского МИД, сегодня многие европейские страны хотят дождаться, когда "Спутник V" будет сертифицирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам.
"В Венгрии
считают, что они уже готовы этим заниматься, и поставки начинаются. Количество запросов из Европы постоянно растет. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества. После того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая. Но, тем не менее, попытки ее дискредитировать продолжаются", - констатировал глава российского дипведомства.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.