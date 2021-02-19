https://ria.ru/20210219/zapad-1598234488.html

Лавров объяснил отношение Запада к вакцине "Спутник V"

Лавров объяснил отношение Запада к вакцине "Спутник V"

Распространение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и других повышает авторитет России на международной арене, на Западе этого не хотят, заявил... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T19:52

2021-02-19T19:52

2021-02-19T19:52

распространение коронавируса

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

монако (государство)

европа

венгрия

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Распространение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и других повышает авторитет России на международной арене, на Западе этого не хотят, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Как отметил российский министр, в ситуации с распространением вакцины РФ по миру применима логика русской пословицы "И хочется, и колется". На Западе, пояснил Лавров, понимают, что российская вакцина, "действительно, если не самая лучшая, то совершенно точно в ряду первых".В то же время, как рассказал глава российского МИД, сегодня многие европейские страны хотят дождаться, когда "Спутник V" будет сертифицирован в Европейском агентстве по лекарственным средствам."В Венгрии считают, что они уже готовы этим заниматься, и поставки начинаются. Количество запросов из Европы постоянно растет. Буквально на днях была просьба князя Монако Альбера II поставить вакцины для всего населения княжества. После того, как были опубликованы научные оценки независимых структур, на Западе вынуждены признавать, что вакцина хорошая. Но, тем не менее, попытки ее дискредитировать продолжаются", - констатировал глава российского дипведомства.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html

https://ria.ru/20210210/zapad-1596702936.html

россия

монако (государство)

европа

венгрия

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), монако (государство), европа, венгрия, в мире