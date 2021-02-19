https://ria.ru/20210219/yakutiya-1598125399.html
Якутия направит на реализацию нацпроектов более 40 миллиардов рублей
Якутия направит на реализацию нацпроектов более 40 миллиардов рублей
Якутия в 2021 году направит на реализацию нацпроектов свыше 40 миллиардов рублей, из них 32 миллиарда - из федерального бюджета, власти республики введут единую РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T09:52
2021-02-19T09:52
2021-02-19T09:52
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
экономика
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ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Якутия в 2021 году направит на реализацию нацпроектов свыше 40 миллиардов рублей, из них 32 миллиарда - из федерального бюджета, власти республики введут единую систему мониторинга, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В пятницу в кабмине республики состоялось совещание по нацпроектам."В этом году в Якутии на реализацию национальных проектов предусмотрено 42 миллиарда 661 миллион рублей, в том числе 32 миллиарда рублей из федерального бюджета. Запланирован ввод 25 объектов капитального строительства по национальным проектам "Демография", "Экология", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Образование", - сообщили в пресс-службе.Как отметил глава региона Айсен Николаев, до конца первого квартала 2021 года в Якутии планируется запустить Единую систему мониторинга."Электронный сервис позволит отслеживать выполнение работ, не допускать отставания от сроков, обеспечить открытость и прозрачность реализации нацпроектов, а также оперативно реагировать на возникающие риски. Доступ к единой системе будут иметь вице-премьеры правительства Якутии, курирующие реализацию нацпроектов на территории региона, руководители ответственных министерств и ведомств, главы муниципальных образований и городских округов, руководители госструктур", - говорится в сообщении.По итогам 2020 года целевые показатели выполнены на 100% по нацпроектам "Культура", "Цифровая экономика", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка занятости", "Образование". По остальным достижение целевых значений и освоение средств варьируется в пределах от 84% до 99%."Никаких послаблений по реализации национальных проектов не будет, республика обязана выполнить все обязательства, поэтому изначально необходимо усилить контроль за ходом реализации нацпроектов и вовремя устранять все возникающие риски", - приводятся в сообщении слова Николаева.
https://ria.ru/20210219/avtomobili-1598114231.html
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республика саха (якутия), айсен николаев, экономика
ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Якутия
в 2021 году направит на реализацию нацпроектов свыше 40 миллиардов рублей, из них 32 миллиарда - из федерального бюджета, власти республики введут единую систему мониторинга, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
В пятницу в кабмине республики состоялось совещание по нацпроектам.
"В этом году в Якутии на реализацию национальных проектов предусмотрено 42 миллиарда 661 миллион рублей, в том числе 32 миллиарда рублей из федерального бюджета. Запланирован ввод 25 объектов капитального строительства по национальным проектам "Демография", "Экология", "Культура", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Образование", - сообщили в пресс-службе.
Как отметил глава региона Айсен Николаев
, до конца первого квартала 2021 года в Якутии планируется запустить Единую систему мониторинга.
"Электронный сервис позволит отслеживать выполнение работ, не допускать отставания от сроков, обеспечить открытость и прозрачность реализации нацпроектов, а также оперативно реагировать на возникающие риски. Доступ к единой системе будут иметь вице-премьеры правительства Якутии, курирующие реализацию нацпроектов на территории региона, руководители ответственных министерств и ведомств, главы муниципальных образований и городских округов, руководители госструктур", - говорится в сообщении.
По итогам 2020 года целевые показатели выполнены на 100% по нацпроектам "Культура", "Цифровая экономика", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка занятости", "Образование". По остальным достижение целевых значений и освоение средств варьируется в пределах от 84% до 99%.
"Никаких послаблений по реализации национальных проектов не будет, республика обязана выполнить все обязательства, поэтому изначально необходимо усилить контроль за ходом реализации нацпроектов и вовремя устранять все возникающие риски", - приводятся в сообщении слова Николаева.