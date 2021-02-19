https://ria.ru/20210219/vzyatka-1598221723.html

Главу отдела Центральной энергетической таможни заподозрили во взятке

Главу отдела Центральной энергетической таможни заподозрили во взятке

Следователи задержали начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) по подозрению в получении взятки на два миллиона рублей,... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:38

2021-02-19T18:38

2021-02-19T18:38

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Следователи задержали начальника отдела тылового обеспечения Центральной энергетической таможни (ЦЭТ) по подозрению в получении взятки на два миллиона рублей, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.Следствием по материалам управления "К" СЭБ ФСБ России установлено, что в ноябре 2019 года между ЦЭТ и подрядной организацией был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту одного из столичных зданий.В январе 2021 года подозреваемый, по данным следствия, обратился к представителю подрядной организации с требованием о передаче ему двух миллионов рублей из денег, которые ранее перечислили в качестве оплаты по госконтракту, за беспрепятственное принятие ЦЭТ выполненных строительно-монтажных работ. Кроме того, злоумышленник обозначил, что при отказа он не примет выполненные подрядчиком работы и инициирует расторжение госконтракта, что повлечет внесение организации в реестр недобросовестных подрядчиков."При передаче денежных средств подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками управления "К" СЭБ ФСБ России. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - добавила Марковская.

https://ria.ru/20210218/vzyatki-1597952799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия