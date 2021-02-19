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ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц
ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц
Банк ВТБ (ПАО) запускает проект пакетных предодобренных предложений по кредиту наличными и кредитной карте - "цифровых кредитных бандлов", сообщает банк. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:23
2021-02-19T15:23
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает проект пакетных предодобренных предложений по кредиту наличными и кредитной карте - "цифровых кредитных бандлов", сообщает банк.Заемщики могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий на текущий момент продукт или оформить сразу оба полностью онлайн в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+) без дополнительных документов, без заполнения анкет, по ставкам как для действующих клиентов банка."Технология "цифровых бандлов" способна учитывать конкретные потребности клиентов в финансах здесь и сейчас, чтобы точнее прогнозировать для них наиболее подходящие кредитные предложения. Мы начинаем работу по ней в рамках двух продуктов, чтобы у заемщика всегда была возможность выбора. Для этого заранее анализируем данные клиентов и делаем предложения только тем, на чьей долговой нагрузке это не отразится", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента розничного CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами) ВТБ Ирины Елистратовой.В настоящее время "цифровой кредитный бандл" доступен для ограниченного сегмента клиентов с полностью одобренными кредитными предложениями по кредитным картам и кредитам наличными. К конце февраля ВТБ планирует удвоить число клиентов, которым доступны кредитные бандлы, и масштабировать эту технологию в течение 2021 года.Как отметила Елистратова, во время пилотного запуска технология показала свою эффективность и позволила увеличить продажи кредитов в 1,5 раза по сравнению с монопредложениями. Тестовый этап работы сервиса показал, что до 10% пользователей оформляли сразу оба кредитных предложения.
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втб, новости компаний - экономика

ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц

15:23 19.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает проект пакетных предодобренных предложений по кредиту наличными и кредитной карте - "цифровых кредитных бандлов", сообщает банк.
Заемщики могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий на текущий момент продукт или оформить сразу оба полностью онлайн в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+) без дополнительных документов, без заполнения анкет, по ставкам как для действующих клиентов банка.
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"Технология "цифровых бандлов" способна учитывать конкретные потребности клиентов в финансах здесь и сейчас, чтобы точнее прогнозировать для них наиболее подходящие кредитные предложения. Мы начинаем работу по ней в рамках двух продуктов, чтобы у заемщика всегда была возможность выбора. Для этого заранее анализируем данные клиентов и делаем предложения только тем, на чьей долговой нагрузке это не отразится", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента розничного CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами) ВТБ Ирины Елистратовой.
В настоящее время "цифровой кредитный бандл" доступен для ограниченного сегмента клиентов с полностью одобренными кредитными предложениями по кредитным картам и кредитам наличными. К конце февраля ВТБ планирует удвоить число клиентов, которым доступны кредитные бандлы, и масштабировать эту технологию в течение 2021 года.
Как отметила Елистратова, во время пилотного запуска технология показала свою эффективность и позволила увеличить продажи кредитов в 1,5 раза по сравнению с монопредложениями. Тестовый этап работы сервиса показал, что до 10% пользователей оформляли сразу оба кредитных предложения.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
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