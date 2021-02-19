https://ria.ru/20210219/vtb-1598185513.html

ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц

ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц

Банк ВТБ (ПАО) запускает проект пакетных предодобренных предложений по кредиту наличными и кредитной карте - "цифровых кредитных бандлов", сообщает банк. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:23

2021-02-19T15:23

2021-02-19T15:23

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d68cab9ec00a42c33ba070efdaafdfe.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) запускает проект пакетных предодобренных предложений по кредиту наличными и кредитной карте - "цифровых кредитных бандлов", сообщает банк.Заемщики могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий на текущий момент продукт или оформить сразу оба полностью онлайн в мобильном приложении ВТБ Онлайн (4+) без дополнительных документов, без заполнения анкет, по ставкам как для действующих клиентов банка."Технология "цифровых бандлов" способна учитывать конкретные потребности клиентов в финансах здесь и сейчас, чтобы точнее прогнозировать для них наиболее подходящие кредитные предложения. Мы начинаем работу по ней в рамках двух продуктов, чтобы у заемщика всегда была возможность выбора. Для этого заранее анализируем данные клиентов и делаем предложения только тем, на чьей долговой нагрузке это не отразится", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента розничного CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами) ВТБ Ирины Елистратовой.В настоящее время "цифровой кредитный бандл" доступен для ограниченного сегмента клиентов с полностью одобренными кредитными предложениями по кредитным картам и кредитам наличными. К конце февраля ВТБ планирует удвоить число клиентов, которым доступны кредитные бандлы, и масштабировать эту технологию в течение 2021 года.Как отметила Елистратова, во время пилотного запуска технология показала свою эффективность и позволила увеличить продажи кредитов в 1,5 раза по сравнению с монопредложениями. Тестовый этап работы сервиса показал, что до 10% пользователей оформляли сразу оба кредитных предложения.

https://ria.ru/20210218/kiberbezopasnost-1597984923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика