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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
В пресс-службе российского президента рассказали, какие темы Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на встрече в Сочи 22... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:08
2021-02-19T16:32
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
сочи
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В пресс-службе российского президента рассказали, какие темы Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на встрече в Сочи 22 февраля.В Кремле отметили, что глава Белоруссии будет находиться в России с рабочим визитом, на переговорах два лидера поднимут "ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".Особое внимание Путин и Лукашенко планируют уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.В пресс-службе белорусского президента, в свою очередь, уточнили, что Лукашенко собирается обсудить с Путиным совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в военной области, а также обменяться мнениями по международной тематике. Как ранее в пятницу отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты пока не планируют проводить пресс-конференцию по итогам встречи. При этом он добавил, что если Путин и Лукашенко "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников", то они смогут выступить с ними.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, в мире

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

15:08 19.02.2021 (обновлено: 16:32 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В пресс-службе российского президента рассказали, какие темы Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на встрече в Сочи 22 февраля.
В Кремле отметили, что глава Белоруссии будет находиться в России с рабочим визитом, на переговорах два лидера поднимут "ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".
Особое внимание Путин и Лукашенко планируют уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
В пресс-службе белорусского президента, в свою очередь, уточнили, что Лукашенко собирается обсудить с Путиным совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в военной области, а также обменяться мнениями по международной тематике.
Как ранее в пятницу отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты пока не планируют проводить пресс-конференцию по итогам встречи. При этом он добавил, что если Путин и Лукашенко "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников", то они смогут выступить с ними.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 09:51
Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Лукашенко и Путина
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиВ мире
 
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