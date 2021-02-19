В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко
15:08 19.02.2021 (обновлено: 16:32 19.02.2021)
© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В пресс-службе российского президента рассказали, какие темы Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на встрече в Сочи 22 февраля.
В Кремле отметили, что глава Белоруссии будет находиться в России с рабочим визитом, на переговорах два лидера поднимут "ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".
Особое внимание Путин и Лукашенко планируют уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.
В пресс-службе белорусского президента, в свою очередь, уточнили, что Лукашенко собирается обсудить с Путиным совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в военной области, а также обменяться мнениями по международной тематике.
Как ранее в пятницу отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты пока не планируют проводить пресс-конференцию по итогам встречи. При этом он добавил, что если Путин и Лукашенко "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников", то они смогут выступить с ними.
12 февраля, 09:51Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Лукашенко и Путина