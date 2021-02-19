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В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

В Кремле назвали темы переговоров Путина и Лукашенко

В пресс-службе российского президента рассказали, какие темы Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на встрече в Сочи 22... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:08

2021-02-19T15:08

2021-02-19T16:32

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В пресс-службе российского президента рассказали, какие темы Владимир Путин обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на встрече в Сочи 22 февраля.В Кремле отметили, что глава Белоруссии будет находиться в России с рабочим визитом, на переговорах два лидера поднимут "ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".Особое внимание Путин и Лукашенко планируют уделить крупным совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства.В пресс-службе белорусского президента, в свою очередь, уточнили, что Лукашенко собирается обсудить с Путиным совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в военной области, а также обменяться мнениями по международной тематике. Как ранее в пятницу отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты пока не планируют проводить пресс-конференцию по итогам встречи. При этом он добавил, что если Путин и Лукашенко "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников", то они смогут выступить с ними.

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597151910.html

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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, в мире