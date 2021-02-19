https://ria.ru/20210219/vstrecha-1598155973.html

В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Лукашенко

В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T12:58

2021-02-19T12:58

2021-02-19T12:58

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_d6b5563ff2a747c2617df08db6e2c7c4.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли по итогам встречи пресс-конференция или заявление участников.Он отметил, что если лидеры "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то они смогут это сделать"."Но еще раз повторяю - в программе пока такого нет",- добавил Песков. По поводу места переговоров представитель Кремля пообещал уточнить информацию позднее.

https://ria.ru/20210212/belorussiya-1597151910.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика