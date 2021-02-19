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В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Лукашенко
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:58
2021-02-19T12:58
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир&nbsp; Путин&nbsp; и Александр&nbsp; Лукашенко&nbsp; пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется",&nbsp; - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли по итогам встречи пресс-конференция или заявление участников.Он отметил, что если лидеры "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то они смогут это сделать"."Но еще раз повторяю - в программе пока такого нет",-&nbsp; добавил Песков.&nbsp;По поводу места переговоров представитель Кремля пообещал уточнить информацию позднее.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика

В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Лукашенко

12:58 19.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир  Путин  и Александр  Лукашенко  пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется",  - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли по итогам встречи пресс-конференция или заявление участников.
Он отметил, что если лидеры "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то они смогут это сделать".
"Но еще раз повторяю - в программе пока такого нет",-  добавил Песков. 
По поводу места переговоров представитель Кремля пообещал уточнить информацию позднее.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 09:51
Глава МИД Белоруссии рассказал о повестке встречи Лукашенко и Путина
 
РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияПолитика
 
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