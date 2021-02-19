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В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Лукашенко
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Путина и Лукашенко
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:58
2021-02-19T12:58
2021-02-19T12:58
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
политика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли по итогам встречи пресс-конференция или заявление участников.Он отметил, что если лидеры "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то они смогут это сделать"."Но еще раз повторяю - в программе пока такого нет",- добавил Песков. По поводу места переговоров представитель Кремля пообещал уточнить информацию позднее.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, политика
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
пока не планируют пресс-конференции по итогам встречи 22 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
.
"Вообще не планируется. Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило. На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - ответил Песков на вопрос журналистов, планируется ли по итогам встречи пресс-конференция или заявление участников.
Он отметил, что если лидеры "посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, а не через помощников, то они смогут это сделать".
"Но еще раз повторяю - в программе пока такого нет",- добавил Песков.
По поводу места переговоров представитель Кремля пообещал уточнить информацию позднее.