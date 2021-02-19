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В России создадут регистр врачей для работы в экстренных случаях
В России создадут регистр врачей для работы в экстренных случаях
Министерство здравоохранения РФ планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:45
2021-02-19T17:45
2021-02-19T17:45
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Среди лиц, которые подлежат включению во временный регистр при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих - ординаторы программ высшего образования по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", а также студенты медвузов третьего курса и старше, студенты старших курсов колледжей, обучающиеся по программам "Клиническая медицина" и "Сестринское дело", лица, имеющие медицинское образование, полученное в РФ, но не работавшие по своей специальности более пяти лет, лица с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, а также студенты четвертого курса и старше, обучающиеся по специальности "Фармация".Для оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией также будет создан отдельный реестр. В него войдут все группы лиц из предыдущего реестра, а также лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование образование в РФ, но не имеющиеся сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, при наличии документа, подтверждающего образовании по специальности или квалификацию.
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Министерство здравоохранения РФ
планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить порядок формирования и ведения временного регистра лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих (далее соответственно – порядок, временный регистр), согласно приложению", - говорится в документе.
Среди лиц, которые подлежат включению во временный регистр при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих - ординаторы программ высшего образования по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", а также студенты медвузов третьего курса и старше, студенты старших курсов колледжей, обучающиеся по программам "Клиническая медицина" и "Сестринское дело", лица, имеющие медицинское образование, полученное в РФ, но не работавшие по своей специальности более пяти лет, лица с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, а также студенты четвертого курса и старше, обучающиеся по специальности "Фармация".
Для оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией также будет создан отдельный реестр. В него войдут все группы лиц из предыдущего реестра, а также лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование образование в РФ, но не имеющиеся сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, при наличии документа, подтверждающего образовании по специальности или квалификацию.