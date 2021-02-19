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В России создадут регистр врачей для работы в экстренных случаях
В России создадут регистр врачей для работы в экстренных случаях
Министерство здравоохранения РФ планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:45
2021-02-19T17:45
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Среди лиц, которые подлежат включению во временный регистр ‎при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих - ординаторы программ высшего образования по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", а также студенты медвузов третьего курса и старше, студенты старших курсов колледжей, обучающиеся по программам "Клиническая медицина" и "Сестринское дело", лица, имеющие медицинское образование, полученное в РФ, но не работавшие по своей специальности более пяти лет, лица с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, а также студенты четвертого курса и старше, обучающиеся по специальности "Фармация".Для оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией также будет создан отдельный реестр. В него войдут все группы лиц из предыдущего реестра, а также лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование образование в РФ, но не имеющиеся сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, при наличии документа, подтверждающего образовании по специальности или квалификацию.
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В России создадут регистр врачей для работы в экстренных случаях

17:45 19.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить порядок формирования и ведения временного регистра лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих (далее соответственно – порядок, временный регистр), согласно приложению", - говорится в документе.

Среди лиц, которые подлежат включению во временный регистр ‎при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих - ординаторы программ высшего образования по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", а также студенты медвузов третьего курса и старше, студенты старших курсов колледжей, обучающиеся по программам "Клиническая медицина" и "Сестринское дело", лица, имеющие медицинское образование, полученное в РФ, но не работавшие по своей специальности более пяти лет, лица с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, а также студенты четвертого курса и старше, обучающиеся по специальности "Фармация".
Для оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией также будет создан отдельный реестр. В него войдут все группы лиц из предыдущего реестра, а также лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование образование в РФ, но не имеющиеся сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, при наличии документа, подтверждающего образовании по специальности или квалификацию.
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