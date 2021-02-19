https://ria.ru/20210219/vrachi-1598212238.html

В России создадут регистр врачей для работы в экстренных случаях

В России создадут регистр врачей для работы в экстренных случаях

Министерство здравоохранения РФ планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:45

2021-02-19T17:45

2021-02-19T17:45

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581740108_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_bd32653ccf283f2ba498cdcfec22979a.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ планирует создать временный регистр лиц, которые могут быть дополнительно привлечены к оказанию медицинской помощи при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, соответствующий проект приказа министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Среди лиц, которые подлежат включению во временный регистр ‎при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих - ординаторы программ высшего образования по одной из специальностей укрупненной группы специальностей "Клиническая медицина", а также студенты медвузов третьего курса и старше, студенты старших курсов колледжей, обучающиеся по программам "Клиническая медицина" и "Сестринское дело", лица, имеющие медицинское образование, полученное в РФ, но не работавшие по своей специальности более пяти лет, лица с высшим медицинским или фармацевтическим образованием, а также студенты четвертого курса и старше, обучающиеся по специальности "Фармация".Для оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией также будет создан отдельный реестр. В него войдут все группы лиц из предыдущего реестра, а также лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование образование в РФ, но не имеющиеся сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста, при наличии документа, подтверждающего образовании по специальности или квалификацию.

https://ria.ru/20210216/vyplaty-1597699237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество