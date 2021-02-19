https://ria.ru/20210219/voz-1598242416.html

Лавров призвал к равноправному сотрудничеству в рамках ВОЗ

Лавров призвал к равноправному сотрудничеству в рамках ВОЗ

Главное сейчас - сконцентрироваться на равноправном сотрудничестве в рамках ВОЗ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги прошедшего... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:55

2021-02-19T20:55

2021-02-19T20:55

распространение коронавируса

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сергей лавров

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главное сейчас - сконцентрироваться на равноправном сотрудничестве в рамках ВОЗ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя итоги прошедшего года, ставшего годом пандемией коронавируса.Из наблюдаемых плюсов Лавров отметил возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения, добавив, что "некоторые "горячие головы" в Вашингтоне считают, что по возвращении они все подомнут под себя"."Китайцев в секретариате ВОЗ меньше 50 человек, нас – 25, американцев – за 200, НАТО – 2 тысячи с лишним. Прошлая администрация США говорила, что Китай манипулирует ВОЗ. Это некорректно. Либо речь идет о полной беспомощности 2 тысяч натовцев, которые в секретариате ВОЗ должны представлять собой большинство", - считает министр.Как отметил министр, главное сейчас – сконцентрироваться на равноправном сотрудничестве в рамках ВОЗ."Помимо того, что внутри организации есть попытки "дворцовых переворотов", установления своих порядков, не обязательно опирающихся на консенсус, есть идея вынести главные решения по мировой политике в области здравоохранения за пределы универсальных структур. Об этой тенденции мы уже много раз говорили: подменить международное право "миропорядком, основанном на правилах". Как выясняется на практике, он предполагает выработку всех решений не в кругу, который имеет универсальное представительство, так как там надо спорить, искать балансы и компромиссы, а в кругу тех, кто с тобой согласен. Потом предъявлять это как истину в последней инстанции и требовать от всех, чтобы эту договоренность соблюдали", - сказал Лавров."Это лежит в корне франко-германской инициативы о новом мультилатерализме, некоторых партнерств, создаваемых на Западе в ограниченном составе. Например, французы создали Международное партнерство против безнаказанности использования химического оружия. Под это неуниверсальное, неооновское партнерство ЕС создает так называемый "горизонтальный" режим санкций, которые будут накладываться на тех, на кого покажет пальцем партнерство, созданное Францией. Такой же режим санкций создается по кибербезопасности. Вместо обсуждения в открытом кругу французы продвигают партнерство по защите свободы в киберпространстве. Налицо "правила, на которых будет основан порядок", - считает глава МИД РФ."Есть попытки вынести такую же структуру за рамки ВОЗ. Все-таки здоровье людей – сфера, в которой не надо играть в геополитику. Если только за этим не стоит конспирологическая цель сократить население Земли. Многие сейчас начинают выстраивать такие теории и концепции", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20210218/zaraznost-1598087754.html

https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598233155.html

https://ria.ru/20210215/koronavirus-1597467610.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, воз, нато, китай, сша, в мире