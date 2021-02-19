https://ria.ru/20210219/voronezh-1598135255.html

В Воронежской области семь человек пострадали при взрыве газового баллона

В Воронежской области семь человек пострадали при взрыве газового баллона

Семь рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:03

2021-02-19T11:03

2021-02-19T12:52

дон

богучарский район

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Семь рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве поступила в экстренные службы в 8.22 мск пятницы. По данным пресс-службы ГУМЧС, во время дорожных работ на 749-м километре трассы М-4 Дон в Богучарском районе произошла разгерметизация газового баллона емкостью 50 литров.По его словам, у пострадавших ожоги второй и третьей степени лица и рук.СК начал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, в результате которого пострадали семь рабочих, сообщил в пятницу РИА Новости представитель регионального управления ведомства.По уточненным данным, доследственная проверка начата по взрыву газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, в результате которого пострадали семь рабочих, сообщила в пятницу прокуратура области.В 8.20 мск пятницы на 749-м километре трассы М-4 Дон в Богучарском районе во время производства сварочных работ по ремонту моста бригадой мостотряда 81 ОАО "Дороги и Мосты" произошла разгерметизация газового баллона с пропаном емкостью 50 литров и взрыв. В результате пострадали семь человек. Из них четырем была оказана помощь амбулаторно, трое госпитализированы.Надзорное ведомство отмечает, что, в частности, организована проверка соблюдения законодательства об охране труда.Также проверку обстоятельств случившегося проводит и следственное управление СК РФ по региону.В настоящий момент из госпитализированных пострадавших двое рабочих находятся в отделении хирургии, один в реанимации. Угрозы их жизни на данный момент нет.

https://ria.ru/20210218/gaz-1598049010.html

https://ria.ru/20210218/pozhar-1597984241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/pozhar-1597742868.html

дон

богучарский район

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, богучарский район, воронежская область, происшествия