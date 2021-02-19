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В Воронежской области семь человек пострадали при взрыве газового баллона
В Воронежской области семь человек пострадали при взрыве газового баллона
Семь рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:03
2021-02-19T12:52
дон
богучарский район
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Семь рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.Информация о взрыве поступила в экстренные службы в 8.22 мск пятницы. По данным пресс-службы ГУМЧС, во время дорожных работ на 749-м километре трассы М-4 Дон в Богучарском районе произошла разгерметизация газового баллона емкостью 50 литров.По его словам, у пострадавших ожоги второй и третьей степени лица и рук.СК начал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, в результате которого пострадали семь рабочих, сообщил в пятницу РИА Новости представитель регионального управления ведомства.По уточненным данным, доследственная проверка начата по взрыву газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, в результате которого пострадали семь рабочих, сообщила в пятницу прокуратура области.В 8.20 мск пятницы на 749-м километре трассы М-4 Дон в Богучарском районе во время производства сварочных работ по ремонту моста бригадой мостотряда 81 ОАО "Дороги и Мосты" произошла разгерметизация газового баллона с пропаном емкостью 50 литров и взрыв. В результате пострадали семь человек. Из них четырем была оказана помощь амбулаторно, трое госпитализированы.Надзорное ведомство отмечает, что, в частности, организована проверка соблюдения законодательства об охране труда.Также проверку обстоятельств случившегося проводит и следственное управление СК РФ по региону.В настоящий момент из госпитализированных пострадавших двое рабочих находятся в отделении хирургии, один в реанимации. Угрозы их жизни на данный момент нет.
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дон, богучарский район, воронежская область, происшествия

В Воронежской области семь человек пострадали при взрыве газового баллона

11:03 19.02.2021 (обновлено: 12:52 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВОРОНЕЖ, 19 фев - РИА Новости. Семь рабочих пострадали в результате взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, сообщил в пятницу РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о взрыве поступила в экстренные службы в 8.22 мск пятницы. По данным пресс-службы ГУМЧС, во время дорожных работ на 749-м километре трассы М-4 Дон в Богучарском районе произошла разгерметизация газового баллона емкостью 50 литров.
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"Это Мостоотряд 81. Бригада рабочих в составе семи человек, собирались резать металл. Спичку поднесли, и произошел взрыв баллона с пропаном - дно выбило. Пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у пострадавших ожоги второй и третьей степени лица и рук.
"Один в реанимации с термическими ожогами туловища - 20% тела, шок второй степени. И у одного перелом руки и предплечья, - в хирургии он. И еще один остался в хирургии. Три человека всего госпитализированы. А четверо - оказана помощь, амбулаторное лечение назначено", - добавил собеседник агентства.
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СК начал доследственную проверку по факту взрыва газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, в результате которого пострадали семь рабочих, сообщил в пятницу РИА Новости представитель регионального управления ведомства.
"Начата проверка. Следователь выехал на место происшествия для осмотра. Уточняются все обстоятельства случившегося", - сообщил представитель СУ СК.
По уточненным данным, доследственная проверка начата по взрыву газового баллона во время ремонта моста в Воронежской области, в результате которого пострадали семь рабочих, сообщила в пятницу прокуратура области.
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В 8.20 мск пятницы на 749-м километре трассы М-4 Дон в Богучарском районе во время производства сварочных работ по ремонту моста бригадой мостотряда 81 ОАО "Дороги и Мосты" произошла разгерметизация газового баллона с пропаном емкостью 50 литров и взрыв. В результате пострадали семь человек. Из них четырем была оказана помощь амбулаторно, трое госпитализированы.
"Прокуратура Богучарского района проводит проверку по факту взрыва газового баллона, в результате которого пострадали семь человек", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство отмечает, что, в частности, организована проверка соблюдения законодательства об охране труда.
Также проверку обстоятельств случившегося проводит и следственное управление СК РФ по региону.
В настоящий момент из госпитализированных пострадавших двое рабочих находятся в отделении хирургии, один в реанимации. Угрозы их жизни на данный момент нет.
 
ДонБогучарский районВоронежская областьПроисшествия
 
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