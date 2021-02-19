https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598191948.html
Сотрудники посольства Аргентины в России привились "Спутником V"
Сотрудники посольства Аргентины в России привились "Спутником V"
Сотрудники посольства Аргентины в Москве вакцинируются от коронавируса "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:58
2021-02-19T15:58
2021-02-19T15:58
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства Аргентины в Москве вакцинируются от коронавируса "Спутником V", сообщили РИА Новости в дипмиссии.Ранее в МИД РФ РИА Новости подтвердили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам.Ранее о вакцинации "Спутником V" заявили послы Индии, Италии, Афганистана, Монголии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Белоруссии, Монголии, Молдавии, Испании, Афганистана, Мексики. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, аргентина