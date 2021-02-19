https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598127571.html

МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

МИД разослал всем посольствам в России приглашения на вакцинацию. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:14

2021-02-19T10:14

2021-02-19T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МИД разослал всем посольствам в России приглашения на вакцинацию.Там напомнили, что российскую вакцину разрешили более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В числе прочего в ней говорится, что принимающая сторона должна обеспечить диппредставительства необходимыми для работы и безопасности условиями.Уже привились часть сотрудников посольств Монголии и Испании.Параллельно МИД работает над организацией вакцинации российских дипломатов за рубежом."Она (работа. — Прим. ред.) строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки. При этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры", — рассказали в министерстве.Также российские дипсотрудники могут привиться на родине во время отпуска или командировки. В России можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Кроме того, в ближайшее время в гражданский оборот поступит еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598082097.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)