https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598127571.html
МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19
МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19
МИД разослал всем посольствам в России приглашения на вакцинацию. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:14
2021-02-19T10:14
2021-02-19T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_0:159:2963:1825_1920x0_80_0_0_1865fccee280f20ca7f4ee20b6cf422c.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МИД разослал всем посольствам в России приглашения на вакцинацию.Там напомнили, что российскую вакцину разрешили более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В числе прочего в ней говорится, что принимающая сторона должна обеспечить диппредставительства необходимыми для работы и безопасности условиями.Уже привились часть сотрудников посольств Монголии и Испании.Параллельно МИД работает над организацией вакцинации российских дипломатов за рубежом."Она (работа. — Прим. ред.) строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки. При этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры", — рассказали в министерстве.Также российские дипсотрудники могут привиться на родине во время отпуска или командировки. В России можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Кроме того, в ближайшее время в гражданский оборот поступит еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598082097.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_191:89:2803:2048_1920x0_80_0_0_097edaed50d7dddc7fab5d80e5826132.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МИД
разослал всем посольствам в России
приглашения на вакцинацию.
"(Такая. — Прим. ред.) практика <...> распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране", — уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что российскую вакцину разрешили более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.
Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В числе прочего в ней говорится, что принимающая сторона должна обеспечить диппредставительства необходимыми для работы и безопасности условиями.
Уже привились часть сотрудников посольств Монголии и Испании.
Параллельно МИД работает над организацией вакцинации российских дипломатов за рубежом.
"Она (работа. — Прим. ред.) строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки. При этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры", — рассказали в министерстве.
Также российские дипсотрудники могут привиться на родине во время отпуска или командировки.
В России можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций
на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Кроме того, в ближайшее время в гражданский оборот поступит еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".