Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598127571.html
МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19
МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19
МИД разослал всем посольствам в России приглашения на вакцинацию. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T10:14
2021-02-19T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_0:159:2963:1825_1920x0_80_0_0_1865fccee280f20ca7f4ee20b6cf422c.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МИД разослал всем посольствам в России приглашения на вакцинацию.Там напомнили, что российскую вакцину разрешили более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В числе прочего в ней говорится, что принимающая сторона должна обеспечить диппредставительства необходимыми для работы и безопасности условиями.Уже привились часть сотрудников посольств Монголии и Испании.Параллельно МИД работает над организацией вакцинации российских дипломатов за рубежом."Она (работа. — Прим. ред.) строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки. При этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры", — рассказали в министерстве.Также российские дипсотрудники могут привиться на родине во время отпуска или командировки. В России можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Кроме того, в ближайшее время в гражданский оборот поступит еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598082097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_191:89:2803:2048_1920x0_80_0_0_097edaed50d7dddc7fab5d80e5826132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

МИД предложил иностранным дипломатам привиться от COVID-19

10:14 19.02.2021 (обновлено: 11:18 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. МИД разослал всем посольствам в России приглашения на вакцинацию.
"(Такая. — Прим. ред.) практика <...> распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране", — уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что российскую вакцину разрешили более чем в 25 странах, и выразили уверенность, что последовательная прививочная кампания — общая задача всего мирового сообщества.
Россия выполняет свои обязательства по международным договорам, в том числе соблюдает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В числе прочего в ней говорится, что принимающая сторона должна обеспечить диппредставительства необходимыми для работы и безопасности условиями.
Уже привились часть сотрудников посольств Монголии и Испании.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 19:19Распространение коронавируса
WP: американские дипломаты попросили привить их вакциной "Спутник V"
Параллельно МИД работает над организацией вакцинации российских дипломатов за рубежом.
"Она (работа. — Прим. ред.) строится на основе принципа добровольности и сохранения за персоналом права на выбор альтернативной прививки. При этом учитываются возможности доставки в ту или иную страну российской вакцины или использования местных препаратов, а также наличие в российских загранучреждениях необходимой медицинской инфраструктуры", — рассказали в министерстве.
Также российские дипсотрудники могут привиться на родине во время отпуска или командировки.
В России можно вакцинироваться "Спутником V" — первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Его разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Кроме того, в ближайшее время в гражданский оборот поступит еще одна вакцина — "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния