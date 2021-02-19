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В США две женщины нарядились старушками, чтобы привиться от коронавируса
В США две женщины нарядились старушками, чтобы привиться от коронавируса
Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет оделись как пожилые женщины, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса, но медики... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:45
2021-02-19T15:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
флорида
сша
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет оделись как пожилые женщины, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса, но медики отказали им, сообщает телеканал WKMG-TV.Уточняется, что инцидент произошел в среду в округе Орандж. Как сообщил представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино, специалисты, которые делают прививки, заметили, что женщины "выглядят забавно", и не допустили их к вакцинации. По его словам, их карты вакцинации были действующими, но обнаружились "некоторые проблемы с удостоверением личности и водительскими правами".По его словам, пока неизвестно, получили ли женщины первую дозу вакцины. По этому вопросу проводится расследование. Прибывшие на место происшествия представители офиса шерифа округа выдали женщинам предупреждение о вторжении в чужие владения. После инцидента в центре вакцинации была усилена охрана. По словам Пино, в этом центре специалисты ежедневно вводят около 2,5 тысячи прививок людям в возрасте 65 лет и старше.
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коронавирус covid-19, флорида, сша, в мире

В США две женщины нарядились старушками, чтобы привиться от коронавируса

15:45 19.02.2021 (обновлено: 15:46 19.02.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет оделись как пожилые женщины, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса, но медики отказали им, сообщает телеканал WKMG-TV.
Уточняется, что инцидент произошел в среду в округе Орандж. Как сообщил представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино, специалисты, которые делают прививки, заметили, что женщины "выглядят забавно", и не допустили их к вакцинации. По его словам, их карты вакцинации были действующими, но обнаружились "некоторые проблемы с удостоверением личности и водительскими правами".
"Вчера мы узнали, что две молодые женщины пришли (в центр вакцинации – Прим. ред.) одетые как бабушки, чтобы привиться второй раз. Не знаю, как им удалось избежать (задержания – Прим. ред.) в первый раз, но они пришли получить прививку. Шляпки, перчатки, очки – все это было, им, вероятно, было за 20", - сказал Пино на брифинге в четверг.
По его словам, пока неизвестно, получили ли женщины первую дозу вакцины. По этому вопросу проводится расследование. Прибывшие на место происшествия представители офиса шерифа округа выдали женщинам предупреждение о вторжении в чужие владения. После инцидента в центре вакцинации была усилена охрана. По словам Пино, в этом центре специалисты ежедневно вводят около 2,5 тысячи прививок людям в возрасте 65 лет и старше.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ФлоридаСШАВ мире
 
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