https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598189968.html

В США две женщины нарядились старушками, чтобы привиться от коронавируса

В США две женщины нарядились старушками, чтобы привиться от коронавируса

Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет оделись как пожилые женщины, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса, но медики... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:45

2021-02-19T15:45

2021-02-19T15:46

распространение коронавируса

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Две жительницы американского штата Флорида в возрасте 34 и 44 лет оделись как пожилые женщины, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса, но медики отказали им, сообщает телеканал WKMG-TV.Уточняется, что инцидент произошел в среду в округе Орандж. Как сообщил представитель управления штата по здравоохранению Рауль Пино, специалисты, которые делают прививки, заметили, что женщины "выглядят забавно", и не допустили их к вакцинации. По его словам, их карты вакцинации были действующими, но обнаружились "некоторые проблемы с удостоверением личности и водительскими правами".По его словам, пока неизвестно, получили ли женщины первую дозу вакцины. По этому вопросу проводится расследование. Прибывшие на место происшествия представители офиса шерифа округа выдали женщинам предупреждение о вторжении в чужие владения. После инцидента в центре вакцинации была усилена охрана. По словам Пино, в этом центре специалисты ежедневно вводят около 2,5 тысячи прививок людям в возрасте 65 лет и старше.

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, флорида, сша, в мире