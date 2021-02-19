https://ria.ru/20210219/vaktsinatsiya-1598171011.html
Захарова рассказала о вакцинации иностранных дипломатов от COVID-19
Захарова рассказала о вакцинации иностранных дипломатов от COVID-19
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала проведение вакцинации иностранных дипломатов, осуществленное при поддержке МИД РФ. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:22
2021-02-19T14:22
2021-02-19T14:22
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала проведение вакцинации иностранных дипломатов, осуществленное при поддержке МИД РФ.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала проведение вакцинации иностранных дипломатов, осуществленное при поддержке МИД РФ.
"Второе направление работы - это работа с дипкорпусом, который аккредитован в Москве, с иностранными дипломатами. Мы провели такую работу, и в общем, это, по большому счету заложено и в конвенцию "О дипломатических сношениях" 61 года - оказывать содействие их работе, так как работа в пандемию не отменяется. Поэтому переговорили с регионами, в первую очередь, с Москвой. Оговорили такую возможность и действительно пригласили их всех к вакцинации. Это было не только наше инициативное приглашение, мы также отвечали на многочисленные вопросы дипкорпуса и сделали всё равноправно, открыто и прозрачно", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане и Габоне.
Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.