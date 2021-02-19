Захарова рассказала о вакцинации иностранных дипломатов от COVID-19

"Второе направление работы - это работа с дипкорпусом, который аккредитован в Москве, с иностранными дипломатами. Мы провели такую работу, и в общем, это, по большому счету заложено и в конвенцию "О дипломатических сношениях" 61 года - оказывать содействие их работе, так как работа в пандемию не отменяется. Поэтому переговорили с регионами, в первую очередь, с Москвой. Оговорили такую возможность и действительно пригласили их всех к вакцинации. Это было не только наше инициативное приглашение, мы также отвечали на многочисленные вопросы дипкорпуса и сделали всё равноправно, открыто и прозрачно", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".