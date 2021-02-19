https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598171732.html

РФПИ назвал сроки поставки "Спутника V" Африканскому союзу

РФПИ назвал сроки поставки "Спутника V" Африканскому союзу

Частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть поставок начнется в июне 2021 года, заявил РИА... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:25

2021-02-19T14:25

2021-02-19T15:05

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

африканский союз

москва

в мире

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть поставок начнется в июне 2021 года, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Ранее в пятницу Африканская платформа по вопросам медицинского снабжения (AMSP), структура Африканского союза, заявила, что получила от России предложение поставить 300 миллионов доз вакцины "Спутник V". Ранее Афросоюз уже договорился о поставках 270 доз вакцин от AstraZeneca, Pfizer и Johnson& Johnsons. Вакцина "Спутник V" дополнит портфель вакцин для 55 государств союза. Отмечается, что для борьбы с заболеванием необходимо обеспечить вакцинами по крайней мере 60% населения континента.Африканский союз - международная межправительственная организация, основанная в 2002 году и объединяющая 55 государств Африки.Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, африканский союз, москва, в мире, российский фонд прямых инвестиций