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РФПИ назвал сроки поставки "Спутника V" Африканскому союзу
РФПИ назвал сроки поставки "Спутника V" Африканскому союзу
Частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть поставок начнется в июне 2021 года, заявил РИА... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:25
2021-02-19T15:05
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
африканский союз
москва
в мире
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть поставок начнется в июне 2021 года, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Ранее в пятницу Африканская платформа по вопросам медицинского снабжения (AMSP), структура Африканского союза, заявила, что получила от России предложение поставить 300 миллионов доз вакцины "Спутник V". Ранее Афросоюз уже договорился о поставках 270 доз вакцин от AstraZeneca, Pfizer и Johnson&amp; Johnsons. Вакцина "Спутник V" дополнит портфель вакцин для 55 государств союза. Отмечается, что для борьбы с заболеванием необходимо обеспечить вакцинами по крайней мере 60% населения континента.Африканский союз - международная межправительственная организация, основанная в 2002 году и объединяющая 55 государств Африки.Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.
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коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, африканский союз, москва, в мире, российский фонд прямых инвестиций

РФПИ назвал сроки поставки "Спутника V" Африканскому союзу

14:25 19.02.2021 (обновлено: 15:05 19.02.2021)
 
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, а основная часть поставок начнется в июне 2021 года, заявил РИА Новости глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Частичные поставки российской вакцины "Спутник V" Африканскому союзу могут начаться в мае, но основная часть начнется в июне 2021 года", - сказал он.

Ранее в пятницу Африканская платформа по вопросам медицинского снабжения (AMSP), структура Африканского союза, заявила, что получила от России предложение поставить 300 миллионов доз вакцины "Спутник V". Ранее Афросоюз уже договорился о поставках 270 доз вакцин от AstraZeneca, Pfizer и Johnson& Johnsons. Вакцина "Спутник V" дополнит портфель вакцин для 55 государств союза. Отмечается, что для борьбы с заболеванием необходимо обеспечить вакцинами по крайней мере 60% населения континента.

"Мы благодарны получить "Спутник V" из Российской Федерации, и очень горды, что можем предложить их в рамках AMSP государствам-членам Африканского союза", - приводятся в заявлении платформы слова директора Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джона Нкенгасонга.

Африканский союз - международная межправительственная организация, основанная в 2002 году и объединяющая 55 государств Африки.
Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне и Сан-Марино.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевАфриканский союзМоскваВ миреРоссийский фонд прямых инвестиций
 
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