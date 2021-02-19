https://ria.ru/20210219/vaktsina-1598167311.html

Dr Reddy's запросила у властей Индии разрешение на "Спутник V"

Dr Reddy's запросила у властей Индии разрешение на "Спутник V"

Фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories в пятницу заявила, что запросила разрешение на экстренное использование в Индии российской вакцины против... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:57

2021-02-19T13:57

2021-02-19T13:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 фев – РИА Новости. Фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories в пятницу заявила, что запросила разрешение на экстренное использование в Индии российской вакцины против коронавируса "Спутник V"."Dr. Reddy's сегодня объявила, что она инициировала процесс с Генеральным контролером лекарственных средств Индии для получения разрешения на экстренное использование "Спутник V", кандидата на вакцину на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека", - говорится в заявлении компании, размещенном на сайте Бомбейской фондовой биржи.На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin.Компания Dr Reddy's намерена представить властям Индии "профиль безопасности исследования фазы 2 и промежуточные данные исследования фазы 3, которое, как ожидается, завершится к 21 февраля 2021 года"."Инициирование процесса (получения) разрешения на экстренное использование станет для нас решающим шагом вперед в обеспечении быстрого доступа к вакцине "Спутник V" в Индии", - приводится в заявлении слова управляющего директора Dr. Reddy's Джи Ви Прасада.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr Reddy's Laboratories Ltd ранее договорились о клинических исследованиях вакцины. Первая в мире вакцина для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с РФПИ, была зарегистрирована минздравом России в августе прошлого года. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,9 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,6 миллиона человек, продолжают лечение около 139 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 156 тысяч человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире