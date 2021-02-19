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Врио главы УМВД в Нижневартовске уволили из-за урока с "акцией протеста"
Врио главы УМВД в Нижневартовске уволили из-за урока с "акцией протеста"
Временно исполняющий обязанности начальника УМВД в Нижневартовске уволен после того, как на уроке в местной школе полицейские и учащиеся сымитировали разгон... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T12:19
2021-02-19T12:19
россия
ирина волк
владимир колокольцев
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника УМВД в Нижневартовске уволен после того, как на уроке в местной школе полицейские и учащиеся сымитировали разгон акции протеста, сообщается на сайте управления МВД по ХМАО-Югре."Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре закончила служебную проверку... В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по городу Нижневартовску Олега Сураева", - говорится в сообщении.Кроме того, в ведомстве предупредили о неполном служебном соответствии троих сотрудников окружного и местного управлений МВД, а также вынесли строгий выговор четырем работникам регионального главка и нижневартовской полиции - в основном, это специалисты, отвечающие за связи с общественностью и СМИ.Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.Городское управление МВД пояснило, что в указанной школе в понедельник прошел урок мужества. С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев". В окружном УМВД назначили служебную проверку после того, как видеозапись с урока распространилась в соцсетях и СМИ.Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду сообщила журналистам, что руководство УМВД по ХМАО получило дисциплинарное взыскание от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В министерстве привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям назвали недопустимым.Внутреннюю проверку организовал и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявляла в среду, что там не нашли нарушений требований федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", однако выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Святченко подчеркивала, что мероприятие проводилось по инициативе местной полиции и имело "профориентационную направленность". Директору школы, а также руководителям других учреждений образования в городе департамент рекомендовал проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части.
https://ria.ru/20210217/urok-1597844225.html
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россия, ирина волк, владимир колокольцев, нижневартовск, происшествия

Врио главы УМВД в Нижневартовске уволили из-за урока с "акцией протеста"

12:19 19.02.2021
 
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис""Урок мужества" в школе №42 города Нижневартовска
Урок мужества в школе №42 города Нижневартовска - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Кадр из видео Телеканала "Мегаполис"
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 фев - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника УМВД в Нижневартовске уволен после того, как на уроке в местной школе полицейские и учащиеся сымитировали разгон акции протеста, сообщается на сайте управления МВД по ХМАО-Югре.
"Комиссия УМВД России по ХМАО-Югре закончила служебную проверку... В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по городу Нижневартовску Олега Сураева", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве предупредили о неполном служебном соответствии троих сотрудников окружного и местного управлений МВД, а также вынесли строгий выговор четырем работникам регионального главка и нижневартовской полиции - в основном, это специалисты, отвечающие за связи с общественностью и СМИ.
Ранее телеканал "Мегаполис" опубликовал видеозапись, на которой, по данным СМИ, демонстрируется часть урока, проводимого сотрудниками полиции для учащихся школы в Нижневартовске. На кадрах группа учеников изображает протестующих, бросая спортивные мячи в сторону других подростков в шлемах, которые прикрываются в шеренге щитами, обычно используемыми правоохранителями при массовых демонстрациях.
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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МВД наказало полицейских за школьный урок с элементами митинга в ХМАО
Городское управление МВД пояснило, что в указанной школе в понедельник прошел урок мужества. С учащимися встретились сотрудники полиции, они рассказали о своей работе, а также "разыграли сценку", в которой школьники под руководством правоохранителей сами "выступали в роли героев". В окружном УМВД назначили служебную проверку после того, как видеозапись с урока распространилась в соцсетях и СМИ.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду сообщила журналистам, что руководство УМВД по ХМАО получило дисциплинарное взыскание от министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В министерстве привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям назвали недопустимым.
Внутреннюю проверку организовал и департамент образования Нижневартовска. Руководитель ведомства Инна Святченко заявляла в среду, что там не нашли нарушений требований федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", однако выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Святченко подчеркивала, что мероприятие проводилось по инициативе местной полиции и имело "профориентационную направленность". Директору школы, а также руководителям других учреждений образования в городе департамент рекомендовал проанализировать план воспитательных мероприятий и уделить особое внимание контролю содержательной части.
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