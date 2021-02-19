https://ria.ru/20210219/ukraina-1598242121.html

В Раде прокомментировали санкции против Медведчука

В Раде прокомментировали санкции против Медведчука

Санкции в отношении лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука похожи на использование власти президентом Украины Владимиром Зеленским для... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:51

2021-02-19T20:51

2021-02-19T20:51

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

ренат кузьмин

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594630715_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_38ad7916919f7b746c4e61abcee21503.jpg

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Санкции в отношении лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука похожи на использование власти президентом Украины Владимиром Зеленским для противоправной борьбы с политическими оппонентами, считает депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.Он отметил, что решения СНБО не обязательны для выполнения президентом Украины, а имеют консультационную функцию, поэтому Зеленский может не вводить его в действие.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598225189.html

https://ria.ru/20210218/poroshenko-1598099789.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, ренат кузьмин, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире