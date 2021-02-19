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В Раде прокомментировали санкции против Медведчука
В Раде прокомментировали санкции против Медведчука
Санкции в отношении лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука похожи на использование власти президентом Украины Владимиром Зеленским для... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:51
2021-02-19T20:51
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
ренат кузьмин
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Санкции в отношении лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука похожи на использование власти президентом Украины Владимиром Зеленским для противоправной борьбы с политическими оппонентами, считает депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.Он отметил, что решения СНБО не обязательны для выполнения президентом Украины, а имеют консультационную функцию, поэтому Зеленский может не вводить его в действие.В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://ria.ru/20210219/sanktsii-1598225189.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, ренат кузьмин, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, в мире

В Раде прокомментировали санкции против Медведчука

20:51 19.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Санкции в отношении лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука похожи на использование власти президентом Украины Владимиром Зеленским для противоправной борьбы с политическими оппонентами, считает депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в пятницу принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию, сообщила пресс-служба главы государства по итогам заседания. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

"Я могу предположить, что когда изменятся времена и президент потеряет свою президентскую неприкосновенность, которую он обещал отменить первой, то наступит время, когда президент Зеленский за принятие таких вот решений о наложении санкций на граждан Украины, абсолютно не мотивированных и политически ангажированных, будет привлечен к уголовной ответственности, поскольку все это явно похоже на превышение служебных полномочий, принятие политически мотивированных решений и использование своей власти для противоправной борьбы с политическими оппонентами", - сказал Кузьмин в эфире Youtube-канала "112 Украина".

Он отметил, что решения СНБО не обязательны для выполнения президентом Украины, а имеют консультационную функцию, поэтому Зеленский может не вводить его в действие.
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 18:58
Украина ввела санкции против пяти россиян
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Петр Порошенко во время дискуссии с представителями гражданского общества - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Порошенко купил телеканал и обратился к Зеленскому
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакРенат КузьминВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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