https://ria.ru/20210219/ukraina-1598236206.html
В Совфеде прокомментировали санкции Украины против Медведчука
В Совфеде прокомментировали санкции Украины против Медведчука
Украинские власти присвоили себе право во внесудебном порядке обвинять неугодных политиков в причастности к терроризму, это противозаконно и нарушает... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:05
2021-02-19T20:05
2021-02-19T20:05
виктор медведчук
сергей цеков
совет федерации рф
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578472436_0:222:2831:1814_1920x0_80_0_0_05d185f7d5f1f68079197daea4ab0547.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские власти присвоили себе право во внесудебном порядке обвинять неугодных политиков в причастности к терроризму, это противозаконно и нарушает конституцию страны, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее СНБО Украины ввела санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.Он назвал это решение "возмутительным и противозаконным, нарушающим конституцию Украины".Цеков также полагает, что под заявлениями о якобы "высших целях" кроют совершенно меркантильные интересы – "на Украине идет передел собственности". Цеков назвал президента Украины Владимира Зеленского "удивительной и зловещей фигурой", подчеркнув, что подобная политика санкций против собственных граждан "ему аукнется".
https://ria.ru/20210216/zelenskiy-1597707786.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578472436_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_d2fe03b7b18a86694a83c38ff4cd84ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор медведчук, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, украина, в мире