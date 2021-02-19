Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/ukraina-1598236206.html
В Совфеде прокомментировали санкции Украины против Медведчука
В Совфеде прокомментировали санкции Украины против Медведчука
Украинские власти присвоили себе право во внесудебном порядке обвинять неугодных политиков в причастности к терроризму, это противозаконно и нарушает... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T20:05
2021-02-19T20:05
виктор медведчук
сергей цеков
совет федерации рф
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578472436_0:222:2831:1814_1920x0_80_0_0_05d185f7d5f1f68079197daea4ab0547.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские власти присвоили себе право во внесудебном порядке обвинять неугодных политиков в причастности к терроризму, это противозаконно и нарушает конституцию страны, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее СНБО Украины ввела санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.Он назвал это решение "возмутительным и противозаконным, нарушающим конституцию Украины".Цеков также полагает, что под заявлениями о якобы "высших целях" кроют совершенно меркантильные интересы – "на Украине идет передел собственности". Цеков назвал президента Украины Владимира Зеленского "удивительной и зловещей фигурой", подчеркнув, что подобная политика санкций против собственных граждан "ему аукнется".
https://ria.ru/20210216/zelenskiy-1597707786.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578472436_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_d2fe03b7b18a86694a83c38ff4cd84ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор медведчук, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, украина, в мире

В Совфеде прокомментировали санкции Украины против Медведчука

20:05 19.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские власти присвоили себе право во внесудебном порядке обвинять неугодных политиков в причастности к терроризму, это противозаконно и нарушает конституцию страны, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее СНБО Украины ввела санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Видимо, СНБО присвоило себе права высшего суда, поскольку во внесудебном порядке обвиняет неугодных себе политиков в причастности к терроризму", - сказал Цеков.

Он назвал это решение "возмутительным и противозаконным, нарушающим конституцию Украины".
Цеков также полагает, что под заявлениями о якобы "высших целях" кроют совершенно меркантильные интересы – "на Украине идет передел собственности". Цеков назвал президента Украины Владимира Зеленского "удивительной и зловещей фигурой", подчеркнув, что подобная политика санкций против собственных граждан "ему аукнется".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 15:58
В Раде начали сбор подписей за импичмент Зеленского
 
Виктор МедведчукСергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния