https://ria.ru/20210219/ukraina-1598236206.html

В Совфеде прокомментировали санкции Украины против Медведчука

В Совфеде прокомментировали санкции Украины против Медведчука

Украинские власти присвоили себе право во внесудебном порядке обвинять неугодных политиков в причастности к терроризму, это противозаконно и нарушает... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:05

2021-02-19T20:05

2021-02-19T20:05

виктор медведчук

сергей цеков

совет федерации рф

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские власти присвоили себе право во внесудебном порядке обвинять неугодных политиков в причастности к терроризму, это противозаконно и нарушает конституцию страны, заявил РИА Новости в пятницу сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее СНБО Украины ввела санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.Он назвал это решение "возмутительным и противозаконным, нарушающим конституцию Украины".Цеков также полагает, что под заявлениями о якобы "высших целях" кроют совершенно меркантильные интересы – "на Украине идет передел собственности". Цеков назвал президента Украины Владимира Зеленского "удивительной и зловещей фигурой", подчеркнув, что подобная политика санкций против собственных граждан "ему аукнется".

https://ria.ru/20210216/zelenskiy-1597707786.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор медведчук, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, украина, в мире