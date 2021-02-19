Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/ugroza-1598187451.html
На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС
На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС
В восточных районах Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:36
2021-02-19T17:30
республика крым
ай-петри
сергей аксенов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
керчь
кирилл кабанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598135873_0:110:640:470_1920x0_80_0_0_a26f19e6b6de69d40dab2f927123f67f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. В восточных районах Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Позже стало известно, что режим угрозы ЧС ввели еще и в Феодосии.По данным МЧС, в Крыму бушует непогода: метель, туман, гололед, усиление ветра до 20-25 метров в секунду, в горах возможен сход лавин. Из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра с утра дважды закрывали Крымский мост, трассу "Таврида" перекрыли от Керчи до Белогорска. Автомобилистов также просят не ездить через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри и по дорогам в горно-лесной местности.Минувшей ночью в Керчи и в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков, сугробы выросли до полуметра. По словам главы республики Сергея Аксенова, в этом есть и плюс, учитывая ситуацию с дефицитом воды.Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, непогода в Крыму продлится до воскресенья, 21 февраля.
https://ria.ru/20210219/krym-1598169585.html
республика крым
ай-петри
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс
Снег по всему восточному Крыму, в том числе в Симферополе.
2021-02-19T15:36
true
PT0M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598135873_0:50:640:530_1920x0_80_0_0_7a51576f74a76575d14055340e402d4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, ай-петри, сергей аксенов (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, керчь, кирилл кабанов

На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС

15:36 19.02.2021 (обновлено: 17:30 19.02.2021)
 
© Фото : Министерство транспорта РКПост на въезде на Крымский мост
Пост на въезде на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Министерство транспорта РК
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. В восточных районах Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

"Принято решение о введении режима угрозы ЧС на территории Ленинского, Белогорского, Кировского районов и города Керчи в связи с ухудшением погодных условий и надвигающегося циклона", — сказал он.

Позже стало известно, что режим угрозы ЧС ввели еще и в Феодосии.
По данным МЧС, в Крыму бушует непогода: метель, туман, гололед, усиление ветра до 20-25 метров в секунду, в горах возможен сход лавин. Из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра с утра дважды закрывали Крымский мост, трассу "Таврида" перекрыли от Керчи до Белогорска. Автомобилистов также просят не ездить через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри и по дорогам в горно-лесной местности.
Минувшей ночью в Керчи и в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков, сугробы выросли до полуметра. По словам главы республики Сергея Аксенова, в этом есть и плюс, учитывая ситуацию с дефицитом воды.
Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, непогода в Крыму продлится до воскресенья, 21 февраля.
Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 14:12
Вильфанд объяснил причину снежного коллапса в Крыму
 
Республика КрымАй-ПетриСергей Аксенов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияКерчьКирилл Кабанов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния