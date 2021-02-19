https://ria.ru/20210219/ugroza-1598187451.html

На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС

На востоке Крыма ввели режим угрозы ЧС

В восточных районах Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:36

2021-02-19T15:36

2021-02-19T17:30

республика крым

ай-петри

сергей аксенов (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

керчь

кирилл кабанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости. В восточных районах Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Позже стало известно, что режим угрозы ЧС ввели еще и в Феодосии.По данным МЧС, в Крыму бушует непогода: метель, туман, гололед, усиление ветра до 20-25 метров в секунду, в горах возможен сход лавин. Из-за снегопада, плохой видимости и сильного ветра с утра дважды закрывали Крымский мост, трассу "Таврида" перекрыли от Керчи до Белогорска. Автомобилистов также просят не ездить через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри и по дорогам в горно-лесной местности.Минувшей ночью в Керчи и в районе Крымского моста выпала месячная норма осадков, сугробы выросли до полуметра. По словам главы республики Сергея Аксенова, в этом есть и плюс, учитывая ситуацию с дефицитом воды.Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, непогода в Крыму продлится до воскресенья, 21 февраля.

https://ria.ru/20210219/krym-1598169585.html

республика крым

ай-петри

керчь

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2021

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Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс Снег по всему восточному Крыму, в том числе в Симферополе. 2021-02-19T15:36 true PT0M51S

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республика крым, ай-петри, сергей аксенов (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, керчь, кирилл кабанов