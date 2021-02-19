В Приморье раскрыли убийство шестерых человек, совершенное 15 лет назад
09:54 19.02.2021 (обновлено: 09:55 19.02.2021)
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве в 2005 году в Артеме Приморского края шестерых человек, в том числе двух детей, сообщает региональное УМВД.
"Летом 2005 года в городе Артеме по улице Лескова в одном из домов были обнаружены шесть тел с признаками насильственной смерти, включая двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 12 лет. По данному факту прокуратурой Приморского края было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ (Убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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Долгие годы полицейские отрабатывали различные версии преступления. В результате был задержан неоднократно судимый житель Приморья.
По данным полиции, 15 лет назад 21-летняя уроженка Владивостока приревновала своего сожителя к одной из погибших.
"В ходе конфликта фигуранты нанесли ей колото-резаные раны, от которых женщина скончалась. Затем с целью сокрытия преступления мужчина совершил убийство пятерых свидетелей, находящихся в тот вечер в доме. Оба исполнителя преступления находятся под стражей", - отмечает полиция.
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