https://ria.ru/20210219/ubiystvo-1598125572.html

В Приморье раскрыли убийство шестерых человек, совершенное 15 лет назад

В Приморье раскрыли убийство шестерых человек, совершенное 15 лет назад

Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве в 2005 году в Артеме Приморского края шестерых человек, в том числе двух детей, сообщает региональное... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:54

2021-02-19T09:54

2021-02-19T09:55

артем

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 фев – РИА Новости. Правоохранители задержали двух подозреваемых в убийстве в 2005 году в Артеме Приморского края шестерых человек, в том числе двух детей, сообщает региональное УМВД."Летом 2005 года в городе Артеме по улице Лескова в одном из домов были обнаружены шесть тел с признаками насильственной смерти, включая двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 12 лет. По данному факту прокуратурой Приморского края было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса РФ (Убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Долгие годы полицейские отрабатывали различные версии преступления. В результате был задержан неоднократно судимый житель Приморья.По данным полиции, 15 лет назад 21-летняя уроженка Владивостока приревновала своего сожителя к одной из погибших."В ходе конфликта фигуранты нанесли ей колото-резаные раны, от которых женщина скончалась. Затем с целью сокрытия преступления мужчина совершил убийство пятерых свидетелей, находящихся в тот вечер в доме. Оба исполнителя преступления находятся под стражей", - отмечает полиция.

https://ria.ru/20180410/1518247149.html

https://ria.ru/20190625/1555867518.html

артем

приморский край

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артем, приморский край, происшествия