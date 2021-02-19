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Производители предупредили о новом подорожании продуктов из-за упаковки
Производители предупредили о новом подорожании продуктов из-за упаковки
Предприятия пищевой промышленности предупредили ФАС о возможном подорожании продуктов из-за увеличения стоимости упаковки. Об этом говорится в письме... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:36
2021-02-19T15:11
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
продукты
юго-восточная азия
руспродсоюз
ассоциация компаний розничной торговли
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
китай
экономика
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Предприятия пищевой промышленности предупредили ФАС о возможном подорожании продуктов из-за увеличения стоимости упаковки. Об этом говорится в письме Руспродсоюза (РПС), копия есть у РИА Новости.В документе отмечается, что с конца прошлого года участникам союза сообщали о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение повышением стоимости сырья: так, полиэтилен подорожал с июня 2020 года на 25-30 процентов — до 115 тысяч рублей за тонну."В среднем на пластиковую упаковку и тару повышение составляет 10-15 процентов", — говорится в обращении. Как пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, на упаковку приходится около трети стоимости производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен. "На наш взгляд, необходимо &lt;...&gt; убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене", — пояснил он.В Российском союзе пекарей сообщили о росте стоимости упаковки с конца прошлого года на 70 процентов. В СИБУРе отметили, что цены на российском и мировых рынках увеличились из-за спроса на полимеры и подорожания сырья.Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предупредила о возможности повышения стоимости непродовольственных товаров. Это объясняется подорожанием морских и железнодорожных контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Цены на бытовую технику и электронику могут вырасти на десять-двадцать процентов, а других товаров — на пять-семь.
https://ria.ru/20210218/tseny-1597996741.html
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), продукты, юго-восточная азия, руспродсоюз, ассоциация компаний розничной торговли, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, экономика

Производители предупредили о новом подорожании продуктов из-за упаковки

11:36 19.02.2021 (обновлено: 15:11 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Предприятия пищевой промышленности предупредили ФАС о возможном подорожании продуктов из-за увеличения стоимости упаковки. Об этом говорится в письме Руспродсоюза (РПС), копия есть у РИА Новости.
В документе отмечается, что с конца прошлого года участникам союза сообщали о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение повышением стоимости сырья: так, полиэтилен подорожал с июня 2020 года на 25-30 процентов — до 115 тысяч рублей за тонну.
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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"В среднем на пластиковую упаковку и тару повышение составляет 10-15 процентов", — говорится в обращении.
Как пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, на упаковку приходится около трети стоимости производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен.
"На наш взгляд, необходимо <...> убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене", — пояснил он.
В Российском союзе пекарей сообщили о росте стоимости упаковки с конца прошлого года на 70 процентов. В СИБУРе отметили, что цены на российском и мировых рынках увеличились из-за спроса на полимеры и подорожания сырья.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предупредила о возможности повышения стоимости непродовольственных товаров. Это объясняется подорожанием морских и железнодорожных контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Цены на бытовую технику и электронику могут вырасти на десять-двадцать процентов, а других товаров — на пять-семь.
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РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ПродуктыЮго-Восточная АзияРуспродсоюзАссоциация компаний розничной торговлиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КитайЭкономика
 
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