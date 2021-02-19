Производители предупредили о новом подорожании продуктов из-за упаковки
11:36 19.02.2021 (обновлено: 15:11 19.02.2021)
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Предприятия пищевой промышленности предупредили ФАС о возможном подорожании продуктов из-за увеличения стоимости упаковки. Об этом говорится в письме Руспродсоюза (РПС), копия есть у РИА Новости.
В документе отмечается, что с конца прошлого года участникам союза сообщали о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение повышением стоимости сырья: так, полиэтилен подорожал с июня 2020 года на 25-30 процентов — до 115 тысяч рублей за тонну.
"В среднем на пластиковую упаковку и тару повышение составляет 10-15 процентов", — говорится в обращении.
Как пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, на упаковку приходится около трети стоимости производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен.
"На наш взгляд, необходимо <...> убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене", — пояснил он.
В Российском союзе пекарей сообщили о росте стоимости упаковки с конца прошлого года на 70 процентов. В СИБУРе отметили, что цены на российском и мировых рынках увеличились из-за спроса на полимеры и подорожания сырья.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предупредила о возможности повышения стоимости непродовольственных товаров. Это объясняется подорожанием морских и железнодорожных контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Цены на бытовую технику и электронику могут вырасти на десять-двадцать процентов, а других товаров — на пять-семь.
10 февраля, 10:34"Известия": в России резко подорожала электроника