https://ria.ru/20210219/tseny-1598139453.html

Производители предупредили о новом подорожании продуктов из-за упаковки

Производители предупредили о новом подорожании продуктов из-за упаковки

Предприятия пищевой промышленности предупредили ФАС о возможном подорожании продуктов из-за увеличения стоимости упаковки. Об этом говорится в письме... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:36

2021-02-19T11:36

2021-02-19T15:11

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

продукты

юго-восточная азия

руспродсоюз

ассоциация компаний розничной торговли

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

китай

экономика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Предприятия пищевой промышленности предупредили ФАС о возможном подорожании продуктов из-за увеличения стоимости упаковки. Об этом говорится в письме Руспродсоюза (РПС), копия есть у РИА Новости.В документе отмечается, что с конца прошлого года участникам союза сообщали о росте цены на пластиковую упаковку. Поставщики объяснили изменение повышением стоимости сырья: так, полиэтилен подорожал с июня 2020 года на 25-30 процентов — до 115 тысяч рублей за тонну."В среднем на пластиковую упаковку и тару повышение составляет 10-15 процентов", — говорится в обращении. Как пояснил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов, на упаковку приходится около трети стоимости производства пищевой продукции. И ее удорожание приведет к повышению цен. "На наш взгляд, необходимо <...> убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между отечественными и международными производителями либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены. Тогда наши типографии будут иметь возможность получить незапечатанные материалы и произвести упаковку для пищевой промышленности по конкурентной цене", — пояснил он.В Российском союзе пекарей сообщили о росте стоимости упаковки с конца прошлого года на 70 процентов. В СИБУРе отметили, что цены на российском и мировых рынках увеличились из-за спроса на полимеры и подорожания сырья.Ранее Ассоциация компаний розничной торговли предупредила о возможности повышения стоимости непродовольственных товаров. Это объясняется подорожанием морских и железнодорожных контейнерных перевозок из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Цены на бытовую технику и электронику могут вырасти на десять-двадцать процентов, а других товаров — на пять-семь.

https://ria.ru/20210218/tseny-1597996741.html

https://ria.ru/20210210/elektronika-1596777084.html

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юго-восточная азия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), продукты, юго-восточная азия, руспродсоюз, ассоциация компаний розничной торговли, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, экономика