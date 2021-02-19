Прокуратура проверит данные об избиении детей в оренбургском центре
УФА, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области проверяет сообщение о насилии над детьми в социально-реабилитационном центре "Радуга" в Бузулуке, сообщили в надзорном органе.
"По результатам мониторинга сообщений в СМИ, сети интернет и социальных сетях организована прокурорская проверка деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Радуга" в Бузулуке. В отдельных источниках сообщается, что воспитанники учреждения подвергаются насилию", - сообщает областная прокуратура.
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В сообщении отмечается, что прокурор области Руслан Медведев поручил отделу по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи глубоко проанализировать работу детского центра и дать принципиальную правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.
"Прокуратура намерена проанализировать деятельность руководства и коллектива центра, принимаемые ими меры в целях обеспечения защиты прав несовершеннолетних, дать оценку проводимой воспитательной работе с обучающимися", - говорится в сообщении надзорного органа.
В аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка в Оренбургской области РИА Новости сказали, что знают о ситуации, но будут готовы прокомментировать позже.