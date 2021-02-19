https://ria.ru/20210219/tsentr-1598129047.html

Прокуратура проверит данные об избиении детей в оренбургском центре

Прокуратура проверит данные об избиении детей в оренбургском центре

Прокуратура Оренбургской области проверяет сообщение о насилии над детьми в социально-реабилитационном центре "Радуга" в Бузулуке, сообщили в надзорном органе. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:27

2021-02-19T10:27

2021-02-19T10:27

оренбургская область

бузулук

происшествия

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УФА, 19 фев – РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области проверяет сообщение о насилии над детьми в социально-реабилитационном центре "Радуга" в Бузулуке, сообщили в надзорном органе.В сообщении отмечается, что прокурор области Руслан Медведев поручил отделу по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи глубоко проанализировать работу детского центра и дать принципиальную правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.В аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка в Оренбургской области РИА Новости сказали, что знают о ситуации, но будут готовы прокомментировать позже.

https://ria.ru/20210201/izbienie-1595589044.html

оренбургская область

бузулук

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, бузулук, происшествия