https://ria.ru/20210219/tretyakovka-1598127200.html

Минкультуры выявило нарушения после проверки в Третьяковке

Минкультуры выявило нарушения после проверки в Третьяковке

Министерство культуры РФ выявило нарушения по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности в Третьяковской галерее, для усиления контроля в... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T10:06

2021-02-19T10:06

2021-02-19T10:06

культура

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

москва

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Министерство культуры РФ выявило нарушения по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности в Третьяковской галерее, для усиления контроля в положение учреждения будут внесены изменения, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что с 20 января по 3 февраля Минкультуры проведет проверку в сфере закупок товаров, работ и услуг в Государственной Третьяковской галерее за 2019-2020 годы."По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галереи были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения – директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения. Также к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что для усиления контроля за финансовой деятельностью Минкультуры подготовит изменения в положение Третьяковской галереи. Эти изменения ограничат максимальную стоимость закупки неконкурентным способом у единственного поставщика до 50 миллионов рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/tretyakovka-1597264856.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва