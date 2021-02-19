https://ria.ru/20210219/torgovlya-1598165106.html

Число российских продавцов AliExpress увеличилось в семь раз

Число российских продавцов AliExpress увеличилось в семь раз

Примерно 25% оборота “AliExpress Россия”（совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, “Мегафона” и РФПИ）по итогам прошлого года приходится на российских... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:45

2021-02-19T13:45

2021-02-19T13:46

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МОСКВА, 19 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Примерно 25% оборота “AliExpress Россия”（совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, “Мегафона” и РФПИ）по итогам прошлого года приходится на российских продавцов, число которых увеличилось в 7 раз и достигло 35 тысяч, сообщает "Бизнес-FM" со ссылкой на генерального директора AliExpress в России Дмитрия Сергеева.По словам Сергеева, пандемия коронавирусной инфекции была достаточно большим толчком к развитию рынка электронной коммерции. То, что могло произойти за несколько следующих лет, случилось за шесть месяцев. В данном случае рост, прежде всего, выразился в большом увеличении локального бизнеса. В компании называют локальным бизнесом то, когда товар, продавец и покупатель находятся в России. В компании данный сегмент очень сильно увеличился — число российских продавцов выросло в семь раз, порядка 35 тысяч продавцов уже сейчас из России. Локальный сегмент составил порядка 25% общего оборота, хотя исторически был меньше 10%.По словам Сергеева, количество ИП увеличилось на площадке в 15,6 раза до 14,5 тысяч. Примерно 80% локальных продавцов маркетплейса — это малый и средний бизнес. Сейчас на площадке примерно 5,5 миллиона уникальных наименований товаров от российских продавцов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/aliexpress-1598060485.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, aliexpress