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https://ria.ru/20210219/torgovlya-1598165106.html
Число российских продавцов AliExpress увеличилось в семь раз
Число российских продавцов AliExpress увеличилось в семь раз
Примерно 25% оборота “AliExpress Россия”（совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, “Мегафона” и РФПИ）по итогам прошлого года приходится на российских... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:45
2021-02-19T13:46
россия-китай: главное
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aliexpress
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МОСКВА, 19 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Примерно 25% оборота “AliExpress Россия”（совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, “Мегафона” и РФПИ）по итогам прошлого года приходится на российских продавцов, число которых увеличилось в 7 раз и достигло 35 тысяч, сообщает "Бизнес-FM" со ссылкой на генерального директора AliExpress в России Дмитрия Сергеева.По словам Сергеева, пандемия коронавирусной инфекции была достаточно большим толчком к развитию рынка электронной коммерции. То, что могло произойти за несколько следующих лет, случилось за шесть месяцев. В данном случае рост, прежде всего, выразился в большом увеличении локального бизнеса. В компании называют локальным бизнесом то, когда товар, продавец и покупатель находятся в России. В компании данный сегмент очень сильно увеличился — число российских продавцов выросло в семь раз, порядка 35 тысяч продавцов уже сейчас из России. Локальный сегмент составил порядка 25% общего оборота, хотя исторически был меньше 10%.По словам Сергеева, количество ИП увеличилось на площадке в 15,6 раза до 14,5 тысяч. Примерно 80% локальных продавцов маркетплейса — это малый и средний бизнес. Сейчас на площадке примерно 5,5 миллиона уникальных наименований товаров от российских продавцов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/aliexpress-1598060485.html
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россия, aliexpress

Число российских продавцов AliExpress увеличилось в семь раз

13:45 19.02.2021 (обновлено: 13:46 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункты выдачи Aliexpress
Пункты выдачи Aliexpress - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Примерно 25% оборота “AliExpress Россия”（совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, “Мегафона” и РФПИ）по итогам прошлого года приходится на российских продавцов, число которых увеличилось в 7 раз и достигло 35 тысяч, сообщает "Бизнес-FM" со ссылкой на генерального директора AliExpress в России Дмитрия Сергеева.
По словам Сергеева, пандемия коронавирусной инфекции была достаточно большим толчком к развитию рынка электронной коммерции. То, что могло произойти за несколько следующих лет, случилось за шесть месяцев. В данном случае рост, прежде всего, выразился в большом увеличении локального бизнеса. В компании называют локальным бизнесом то, когда товар, продавец и покупатель находятся в России. В компании данный сегмент очень сильно увеличился — число российских продавцов выросло в семь раз, порядка 35 тысяч продавцов уже сейчас из России. Локальный сегмент составил порядка 25% общего оборота, хотя исторически был меньше 10%.
Шоу-рум Aliexpress в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 17:33Сказано в эфире
Эксперт оценил перспективу роста цен на AliExpress
По словам Сергеева, количество ИП увеличилось на площадке в 15,6 раза до 14,5 тысяч. Примерно 80% локальных продавцов маркетплейса — это малый и средний бизнес. Сейчас на площадке примерно 5,5 миллиона уникальных наименований товаров от российских продавцов.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияAliExpress
 
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