Число российских продавцов AliExpress увеличилось в семь раз
13:45 19.02.2021 (обновлено: 13:46 19.02.2021)
МОСКВА, 19 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Примерно 25% оборота “AliExpress Россия”（совместное предприятие AlibabaGroup, Mail.ru Group, “Мегафона” и РФПИ）по итогам прошлого года приходится на российских продавцов, число которых увеличилось в 7 раз и достигло 35 тысяч, сообщает "Бизнес-FM" со ссылкой на генерального директора AliExpress в России Дмитрия Сергеева.
По словам Сергеева, пандемия коронавирусной инфекции была достаточно большим толчком к развитию рынка электронной коммерции. То, что могло произойти за несколько следующих лет, случилось за шесть месяцев. В данном случае рост, прежде всего, выразился в большом увеличении локального бизнеса. В компании называют локальным бизнесом то, когда товар, продавец и покупатель находятся в России. В компании данный сегмент очень сильно увеличился — число российских продавцов выросло в семь раз, порядка 35 тысяч продавцов уже сейчас из России. Локальный сегмент составил порядка 25% общего оборота, хотя исторически был меньше 10%.
18 февраля, 17:33Сказано в эфиреЭксперт оценил перспективу роста цен на AliExpress
По словам Сергеева, количество ИП увеличилось на площадке в 15,6 раза до 14,5 тысяч. Примерно 80% локальных продавцов маркетплейса — это малый и средний бизнес. Сейчас на площадке примерно 5,5 миллиона уникальных наименований товаров от российских продавцов.