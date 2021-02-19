https://ria.ru/20210219/tomsk-1598159692.html

СК передал дело мэра Томска Кляйна в прокуратуру

СК передал дело мэра Томска Кляйна в прокуратуру

Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн закончил знакомиться с материалами уголовного дела, оно передано в... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:16

2021-02-19T13:16

2021-02-19T13:16

задержание мэра томска

россия

иван кляйн

томское пиво

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн закончил знакомиться с материалами уголовного дела, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя СУ СК Елена Лебедева.В начале февраля следователи СК завершили следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Ранее Кировский районный суд Томска по ходатайству следствия ограничил до 18 февраля срок ознакомления Кляйна с материалами дела. Адвокаты выступали против этого, заявив о недостатке времени и необходимой Кляйну срочной операции на почке."Кляйн закончил ознакомление с материалами уголовного дела. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщила собеседница агентства. В случае утверждения обвинительного заключения прокуратура, как ожидается, направит дело в суд.Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.

https://ria.ru/20201223/klyayn-1590554570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201130/klyayn-1586903200.html

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задержание мэра томска, россия, иван кляйн, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), томск, происшествия