СК передал дело мэра Томска Кляйна в прокуратуру
НОВОСИБИРСК, 19 фев – РИА Новости. Обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве мэр Томска Иван Кляйн закончил знакомиться с материалами уголовного дела, оно передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя СУ СК Елена Лебедева.
В начале февраля следователи СК завершили следственные действия по уголовному делу Кляйна, состоящему из трех эпизодов, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, а третий – с незаконным участием в предпринимательской деятельности. Ранее Кировский районный суд Томска по ходатайству следствия ограничил до 18 февраля срок ознакомления Кляйна с материалами дела. Адвокаты выступали против этого, заявив о недостатке времени и необходимой Кляйну срочной операции на почке.
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"Кляйн закончил ознакомление с материалами уголовного дела. Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения", - сообщила собеседница агентства. В случае утверждения обвинительного заключения прокуратура, как ожидается, направит дело в суд.
Кляйна 13 ноября 2020 года задержали на рабочем месте. СК на основании материалов ФСБ возбудил в отношении него уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Кировский районный суд 14 ноября арестовал Кляйна, а 18 ноября на время следствия отстранил от должности. В январе срок ареста был продлен до 13 марта 2021 года. Вину градоначальник не признал.
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По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Второе уголовное дело связано с тем, что, по версии следствия, в 2015 году Кляйн в интересах дочери приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска отдать ей земельный участок без проведения торгов. О возбуждении третьего уголовного дела СК РФ сообщил в январе 2021 года. По версии следствия, Кляйн, будучи мэром Томска, в нарушение закона принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого является.
Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина Кляйн. Иван Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м.