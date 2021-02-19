Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210219/tigry-1598036408.html
В Приморье сняли на видео, как тигры играют, а в Барнауле – как поют
В Приморье сняли на видео, как тигры играют, а в Барнауле – как поют
РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T04:24
2021-02-19T04:24
приморский край
дикие животные
туризм
туризм
тигры
новости - туризм
владивосток
барнаул
витас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155171/62/1551716277_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_bceadd6c1e84a9d9c021a4d67fc881b9.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В парке "Белый лев", расположенном недалеко от Владивостока, сняли на видео, как амурские тигры – Тайган и Сказка – играют с бочкой, а Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" показал поющего зверя."Мы постоянно даем нашим животным различные предметы в целях обогащения среды, чтобы они не скучали, – пояснил сотрудник парка. – На данном видео мы можем наблюдать, как играет Тайган и Сказка".В комментариях пользователь назвал это "футболом по-кошачьи".В Барнаульском зоопарке сотрудники поделились съемкой "пения" тигра."Такого вы еще не видели! Поющий тигр!" – написал работник зоосада.В комментариях хищника даже сравнили с Витасом. Правда, некоторые пользователи выразили опасение, что животное простужено. Но сотрудники разъяснили, что тигр здоров, просто голосовые связки этих зверей не предназначены для таких высоких нот.
https://ria.ru/20210116/zapovednik-1593252812.html
приморский край
владивосток
барнаул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155171/62/1551716277_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_f2148b3e0ba50d9f27834266d8d7a1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, дикие животные, туризм, тигры, новости - туризм, владивосток, барнаул, витас

В Приморье сняли на видео, как тигры играют, а в Барнауле – как поют

04:24 19.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМолодая амурская тигрица
Молодая амурская тигрица - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В парке "Белый лев", расположенном недалеко от Владивостока, сняли на видео, как амурские тигры – Тайган и Сказка – играют с бочкой, а Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" показал поющего зверя.
"Мы постоянно даем нашим животным различные предметы в целях обогащения среды, чтобы они не скучали, – пояснил сотрудник парка. – На данном видео мы можем наблюдать, как играет Тайган и Сказка".
В комментариях пользователь назвал это "футболом по-кошачьи".
В Барнаульском зоопарке сотрудники поделились съемкой "пения" тигра.
"Такого вы еще не видели! Поющий тигр!" – написал работник зоосада.
В комментариях хищника даже сравнили с Витасом. Правда, некоторые пользователи выразили опасение, что животное простужено. Но сотрудники разъяснили, что тигр здоров, просто голосовые связки этих зверей не предназначены для таких высоких нот.
Тигр Устин в Ростовском зоопарке - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 02:48Туризм
На видео в Приморье попали неуклюжий тигр и ловкий леопард
 
ТуризмПриморский крайДикие животныеТуризмтигрыНовости - ТуризмВладивостокБарнаулВитас
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе заявили о надежде на совместную с Россией работу по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
Лента новостейМолния