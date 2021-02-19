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В Приморье сняли на видео, как тигры играют, а в Барнауле – как поют
В Приморье сняли на видео, как тигры играют, а в Барнауле – как поют
РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T04:24
2021-02-19T04:24
2021-02-19T04:24
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В парке "Белый лев", расположенном недалеко от Владивостока, сняли на видео, как амурские тигры – Тайган и Сказка – играют с бочкой, а Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" показал поющего зверя."Мы постоянно даем нашим животным различные предметы в целях обогащения среды, чтобы они не скучали, – пояснил сотрудник парка. – На данном видео мы можем наблюдать, как играет Тайган и Сказка".В комментариях пользователь назвал это "футболом по-кошачьи".В Барнаульском зоопарке сотрудники поделились съемкой "пения" тигра."Такого вы еще не видели! Поющий тигр!" – написал работник зоосада.В комментариях хищника даже сравнили с Витасом. Правда, некоторые пользователи выразили опасение, что животное простужено. Но сотрудники разъяснили, что тигр здоров, просто голосовые связки этих зверей не предназначены для таких высоких нот.
https://ria.ru/20210116/zapovednik-1593252812.html
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приморский край, дикие животные, туризм, тигры, новости - туризм, владивосток, барнаул, витас