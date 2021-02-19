В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма
13:19 19.02.2021 (обновлено: 14:24 19.02.2021)
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев.
Соответствующий законопроект министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент в пятницу.
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"Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев", - говорится в проекте закона.
Ожидается, что он будет принят парламентом и утвержден президентом сегодня же во второй половине дня и вступит в действие с 22 февраля.
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По данным на четверг, в стране диагностировано 52209 случаев коронавируса, умерли 725 человек, проведено 3,131 миллиона тестов, привито 5,5% населения (243 973 человека).