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В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма

В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма

Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:19

2021-02-19T13:19

2021-02-19T14:24

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев.Соответствующий законопроект министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент в пятницу.Ожидается, что он будет принят парламентом и утвержден президентом сегодня же во второй половине дня и вступит в действие с 22 февраля.По данным на четверг, в стране диагностировано 52209 случаев коронавируса, умерли 725 человек, проведено 3,131 миллиона тестов, привито 5,5% населения (243 973 человека).

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-shtraf-1577468453.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/koronavirus-1595526225.html

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