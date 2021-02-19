Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210219/test-1598160272.html
В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма
В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма
Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:19
2021-02-19T14:24
новости - туризм
туризм
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151190/26/1511902675_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_73ac5f743574c223e97bdb634359d86c.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев.Соответствующий законопроект министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент в пятницу.Ожидается, что он будет принят парламентом и утвержден президентом сегодня же во второй половине дня и вступит в действие с 22 февраля.По данным на четверг, в стране диагностировано 52209 случаев коронавируса, умерли 725 человек, проведено 3,131 миллиона тестов, привито 5,5% населения (243 973 человека).
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/koronavirus-shtraf-1577468453.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/koronavirus-1595526225.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151190/26/1511902675_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_bd0cdb1f2e60c617d4c5d6add4306e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, финляндия, в мире

В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма

13:19 19.02.2021 (обновлено: 14:24 19.02.2021)
 
© Depositphotos / fordenЖители города Хельсинки, Финляндия
Жители города Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Depositphotos / forden
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 фев - РИА Новости. Правительство Финляндии планирует ужесточить законодательство в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, за отказ от прохождения тестирования может грозить штраф или тюремное заключение до трех месяцев.
Соответствующий законопроект министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент в пятницу.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 22:16
В Татарстане вынесли первый штраф из-за теста на коронавирус
"Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев", - говорится в проекте закона.
Ожидается, что он будет принят парламентом и утвержден президентом сегодня же во второй половине дня и вступит в действие с 22 февраля.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 15:33
Ученые из США разработали онлайн-тест на коронавирус
По данным на четверг, в стране диагностировано 52209 случаев коронавируса, умерли 725 человек, проведено 3,131 миллиона тестов, привито 5,5% населения (243 973 человека).
 
Распространение коронавирусаНовости - ТуризмТуризмКоронавирус COVID-19ФинляндияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния