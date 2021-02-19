https://ria.ru/20210219/tekhas-1598244857.html

Жители Техаса получили огромные счета за электричество из-за холодов

Жители Техаса получили огромные счета за электричество из-за холодов

Некоторые жители Техаса начали получать счета за электричество на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщает в пятницу телеканал WFAA. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:21

2021-02-19T21:21

2021-02-19T22:12

сша

техас

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Некоторые жители Техаса начали получать счета за электричество на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщает в пятницу телеканал WFAA.Речь идет о тех, кто подписан не на фиксированный тариф, каковых потребителей большинство, а на плавающие тарифы, зависящие от рыночной цены на электричество.Причина больших счетов в том, что из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии подскочила с $50 до $9000, сообщает телеканал. В США в домах обычно нет отопления, обогрев осуществляется системой кондиционирования.Один из жителей штата сообщил о том, что получил счет на 1000 долларов, при том что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов.Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Почти 50 человек стали жертвами непогоды.

https://ria.ru/20210219/morozy-1598118150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, техас, в мире