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Жители Техаса получили огромные счета за электричество из-за холодов
Жители Техаса получили огромные счета за электричество из-за холодов
Некоторые жители Техаса начали получать счета за электричество на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщает в пятницу телеканал WFAA. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:21
2021-02-19T21:21
2021-02-19T22:12
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Некоторые жители Техаса начали получать счета за электричество на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщает в пятницу телеканал WFAA.Речь идет о тех, кто подписан не на фиксированный тариф, каковых потребителей большинство, а на плавающие тарифы, зависящие от рыночной цены на электричество.Причина больших счетов в том, что из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии подскочила с $50 до $9000, сообщает телеканал. В США в домах обычно нет отопления, обогрев осуществляется системой кондиционирования.Один из жителей штата сообщил о том, что получил счет на 1000 долларов, при том что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов.Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Почти 50 человек стали жертвами непогоды.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, техас, в мире
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Некоторые жители Техаса
начали получать счета за электричество на тысячи долларов на фоне экстремальных холодов, сообщает в пятницу телеканал WFAA
.
Речь идет о тех, кто подписан не на фиксированный тариф, каковых потребителей большинство, а на плавающие тарифы, зависящие от рыночной цены на электричество.
Причина больших счетов в том, что из-за повышенного спроса оптовая стоимость электроэнергии подскочила с $50 до $9000, сообщает телеканал. В США
в домах обычно нет отопления, обогрев осуществляется системой кондиционирования.
Один из жителей штата сообщил о том, что получил счет на 1000 долларов, при том что он поддерживал температуру в жилье площадью 65 квадратных метров на уровне всего около 16 градусов.
Еще одна семья сообщила о счете на 3800 долларов, в то время как за весь прошлый год она заплатила за электроэнергию 1200 долларов. А один техасец получил счета на 17 тысяч долларов, хотя в прошлом месяце заплатил всего $660.
Аномально холодная и снежная погода установилась в целом ряде регионов США. В Техасе и других штатах непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий. Почти 50 человек стали жертвами непогоды.