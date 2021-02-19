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В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста
В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста
Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:59
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единое национальное движение
мвд грузии
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Акции протеста провели сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение". Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом. Они протестуют против уголовного преследования в адрес председателя партии Ники Мелия и требуют назначения досрочных парламентских выборов.По данным ведомства, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, митингующие не подчинились законному запросу представителей МВД, продолжали действовать незаконно, после чего были задержаны.МВД призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений в адрес сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.
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Задержание протестующих возле парламента Грузии
Сотрудники МВД Грузии задержали десять активистов, собравшихся перед зданием парламента и пытавшихся расставить палатки.
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видео, единое национальное движение, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире
В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста
ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
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В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста

21:59 19.02.2021
 
© Sputnik / StringerЗадержания на акции в центре Тбилиси
Задержания на акции в центре Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Акции протеста провели сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение". Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом. Они протестуют против уголовного преследования в адрес председателя партии Ники Мелия и требуют назначения досрочных парламентских выборов.

"Сегодня во время различных акций протеста перед законодательным органом сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному сотруднику правоохранительных органов)",- сказано в заявлении.

По данным ведомства, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, митингующие не подчинились законному запросу представителей МВД, продолжали действовать незаконно, после чего были задержаны.
МВД призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений в адрес сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.
 
Единое национальное движениеМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
 
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