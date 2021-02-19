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В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста

В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста

Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:59

2021-02-19T21:59

2021-02-19T21:59

единое национальное движение

мвд грузии

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Акции протеста провели сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение". Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом. Они протестуют против уголовного преследования в адрес председателя партии Ники Мелия и требуют назначения досрочных парламентских выборов.По данным ведомства, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, митингующие не подчинились законному запросу представителей МВД, продолжали действовать незаконно, после чего были задержаны.МВД призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений в адрес сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.

тбилиси

грузия

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Задержание протестующих возле парламента Грузии Сотрудники МВД Грузии задержали десять активистов, собравшихся перед зданием парламента и пытавшихся расставить палатки. 2021-02-19T21:59 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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