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В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста
В Тбилиси задержали 25 человек на акциях протеста
Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:59
2021-02-19T21:59
2021-02-19T21:59
единое национальное движение
мвд грузии
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Правоохранители Грузии задержали на акциях протеста перед зданием парламента в Тбилиси 25 активистов, все они были освобождены по письменному договору, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Акции протеста провели сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение". Полиция не позволила им расставить палатки перед парламентом. Они протестуют против уголовного преследования в адрес председателя партии Ники Мелия и требуют назначения досрочных парламентских выборов.По данным ведомства, несмотря на многочисленные призывы и предупреждения, митингующие не подчинились законному запросу представителей МВД, продолжали действовать незаконно, после чего были задержаны.МВД призывает организаторов и участников митинга поддерживать общественный порядок, воздерживаться от грубых провокационных действий, словесных оскорблений в адрес сотрудников полиции и подчиняться законным требованиям правоохранительных органов.
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Задержание протестующих возле парламента Грузии
Сотрудники МВД Грузии задержали десять активистов, собравшихся перед зданием парламента и пытавшихся расставить палатки.
2021-02-19T21:59
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, единое национальное движение, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире