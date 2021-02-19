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В Тбилиси задержали десять человек на акции протеста
В Тбилиси задержали десять человек на акции протеста
Сотрудники МВД Грузии задержали десять активистов, собравшихся перед зданием парламента и пытавшихся расставить палатки, заявили в ведомстве журналистам. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:58
2021-02-19T18:28
ника мелия
георгий гахария
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали десять активистов, собравшихся перед зданием парламента и пытавшихся расставить палатки, заявили в ведомстве журналистам.Как передает корреспондент РИА Новости, в эти минуты перед зданием парламента в Тбилиси спокойно, однако некоторое время назад между представителями оппозиционных партий и сотрудниками патрульной полиции произошло противостояние из-за того, что оппозиционеры пытались расставить палатки перед законодательным органом в знак протеста.Гражданские активисты и оппозиционеры требуют назначения досрочных парламентских выборов.В четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за невыплаты залога. Гахария считает неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили.После отставки премьера правительство исполняет обязанности до назначения нового премьер-министра. Согласно конституции, после отставки главы правительства в течение двух недель победившая на выборах "Грузинская мечта" должна представить кандидатуру, этот кандидат должен укомплектовать состав кабмина и представить его парламенту для выражения доверия. Если парламент "провалит" две попытки выразить доверие новому составу правительства, президент вправе распустить законодательный орган и назначить внеочередные парламентские выборы.
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Задержание протестующих возле парламента Грузии
Сотрудники МВД Грузии задержали десять активистов, собравшихся перед зданием парламента и пытавшихся расставить палатки.
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ника мелия, георгий гахария, ираклий гарибашвили, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире

В Тбилиси задержали десять человек на акции протеста

16:58 19.02.2021 (обновлено: 18:28 19.02.2021)
 
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ТБИЛИСИ, 19 фев - РИА Новости. Сотрудники МВД Грузии задержали десять активистов, собравшихся перед зданием парламента и пытавшихся расставить палатки, заявили в ведомстве журналистам.

"Были задержаны десять человек за неповиновение требованиям полиции", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент РИА Новости, в эти минуты перед зданием парламента в Тбилиси спокойно, однако некоторое время назад между представителями оппозиционных партий и сотрудниками патрульной полиции произошло противостояние из-за того, что оппозиционеры пытались расставить палатки перед законодательным органом в знак протеста.
Гражданские активисты и оппозиционеры требуют назначения досрочных парламентских выборов.
В четверг премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу оппозиционера Ники Мелии, которого суд постановил арестовать из-за невыплаты залога. Гахария считает неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили.
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После отставки премьера правительство исполняет обязанности до назначения нового премьер-министра. Согласно конституции, после отставки главы правительства в течение двух недель победившая на выборах "Грузинская мечта" должна представить кандидатуру, этот кандидат должен укомплектовать состав кабмина и представить его парламенту для выражения доверия. Если парламент "провалит" две попытки выразить доверие новому составу правительства, президент вправе распустить законодательный орган и назначить внеочередные парламентские выборы.
 
Ника МелияГеоргий ГахарияИраклий ГарибашвилиМВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
 
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