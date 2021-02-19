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Движение на "Тавриде" ограничат до утра субботы
Движение на "Тавриде" ограничат до утра субботы
Движение транспорта по трассе "Таврида" на востоке Крыма будет ограничено до утра субботы из-за сложных погодных условий, сообщил глава республики Крым Сергей... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:09
2021-02-19T21:09
россия
ай-петри
сергей аксенов (политик)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
белогорск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта по трассе "Таврида" на востоке Крыма будет ограничено до утра субботы из-за сложных погодных условий, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.Он отметил, что решение принято из-за тяжелых погодных условий и недостаточной работы подрядной организации по очистке дороги. Аксенов сказал, что количество работающей техники на дороге не соответствует заявленной.Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.
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россия
ай-петри
керчь
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Расчистка трасс в Крыму
Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь, далее дорога закрыта. На полуострове идет расчистка трасс.
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россия, ай-петри, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белогорск

Движение на "Тавриде" ограничат до утра субботы

21:09 19.02.2021
 
© Фото : Министерство транспорта РКПост на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края
Пост на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Министерство транспорта РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта по трассе "Таврида" на востоке Крыма будет ограничено до утра субботы из-за сложных погодных условий, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.

"Движение на трассе будет ограничено до утра. С утра, с 7 часов будет принято решение исходя из погодных условий", - сказал Аксенов журналистам.

Он отметил, что решение принято из-за тяжелых погодных условий и недостаточной работы подрядной организации по очистке дороги. Аксенов сказал, что количество работающей техники на дороге не соответствует заявленной.

"Сильный боковой ветер не дает убрать снег – убрали, и через час вновь надуло… Подрядчик, ответственный за уборку, не справился. Я готовлю обращение к федеральным органам власти, чьим решением был выбран подрядчик", - добавил он.

Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 14:12
Вильфанд объяснил причину снежного коллапса в Крыму
Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.
 
РоссияАй-ПетриСергей Аксенов (политик)КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Белогорск
 
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