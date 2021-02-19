Движение на "Тавриде" ограничат до утра субботы
© Фото : Министерство транспорта РКПост на въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края
© Фото : Министерство транспорта РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта по трассе "Таврида" на востоке Крыма будет ограничено до утра субботы из-за сложных погодных условий, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
"Движение на трассе будет ограничено до утра. С утра, с 7 часов будет принято решение исходя из погодных условий", - сказал Аксенов журналистам.
Он отметил, что решение принято из-за тяжелых погодных условий и недостаточной работы подрядной организации по очистке дороги. Аксенов сказал, что количество работающей техники на дороге не соответствует заявленной.
"Сильный боковой ветер не дает убрать снег – убрали, и через час вновь надуло… Подрядчик, ответственный за уборку, не справился. Я готовлю обращение к федеральным органам власти, чьим решением был выбран подрядчик", - добавил он.
Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.