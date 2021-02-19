https://ria.ru/20210219/tavrida-1598244041.html

Движение на "Тавриде" ограничат до утра субботы

Движение на "Тавриде" ограничат до утра субботы

Движение транспорта по трассе "Таврида" на востоке Крыма будет ограничено до утра субботы из-за сложных погодных условий, сообщил глава республики Крым Сергей... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:09

2021-02-19T21:09

2021-02-19T21:09

россия

ай-петри

сергей аксенов (политик)

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белогорск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта по трассе "Таврида" на востоке Крыма будет ограничено до утра субботы из-за сложных погодных условий, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.Он отметил, что решение принято из-за тяжелых погодных условий и недостаточной работы подрядной организации по очистке дороги. Аксенов сказал, что количество работающей техники на дороге не соответствует заявленной.Ранее сообщалось, что крымская федеральная трасса "Таврида" временно закрыта из-за снежного циклона на участке от Керчи до Белогорска. По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. На 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам в горно-лесной местности.

https://ria.ru/20210219/krym-1598169585.html

россия

ай-петри

керчь

белогорск

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Расчистка трасс в Крыму Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь, далее дорога закрыта. На полуострове идет расчистка трасс. 2021-02-19T21:09 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, ай-петри, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белогорск