https://ria.ru/20210219/tavrida-1598193786.html

В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона

В трех районах Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за циклона

В Ленинском, Белогорском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи и Феодосии ввели режим угрозы ЧС, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:08

2021-02-19T16:08

2021-02-19T18:24

туризм

россия

погода

ай-петри

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белогорск

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. В Ленинском, Белогорском и Кировском районах Крыма, а также в Керчи и Феодосии ввели режим угрозы ЧС, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.Он уточнил, что такое решение приняли "в связи с ухудшением погодных условий" и из-за надвигающегося циклона.Также временно закрыта федеральная трасса "Таврида" на участке от Керчи до Белогорска."Затем поэтапно будет закрываться участок от Симферополя до Белогорска", — добавил Кабанов.При этом, по его словам, пока будет позволять погода, автомобилисты, следующие до Белогорска, смогут проехать по трассе "Таврида"."Машины будут пропускать, но если ситуация будет ухудшаться, то закроем полностью участок от Симферополя до Белогорска", — заключил чиновник.По данным МЧС, в Крыму сохраняются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с. С 19-21 февраля в крымских горах объявлено экстренное предупреждение об угрозе схода лавин. Автомобилистов призвали исключить движение по трассе "Таврида", через Ангарский, Грушевский перевал, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях рано утром в пятницу.

https://ria.ru/20210219/krym-1598169585.html

россия

ай-петри

керчь

белогорск

республика крым

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Крым засыпало: на Крымском мосту и в Симферополе - снежный коллапс Снег по всему восточному Крыму, в том числе в Симферополе. 2021-02-19T16:08 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, россия, погода, ай-петри, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белогорск, республика крым