https://ria.ru/20210219/swift-1598211229.html

Посол США прокомментировал сообщения о давлении на Европу из-за SWIFT

Посол США прокомментировал сообщения о давлении на Европу из-за SWIFT

Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что ему не известно о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по вопросу... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:40

2021-02-19T17:40

2021-02-19T17:54

джон салливан

swift

джо байден

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россия

вашингтон (город)

сша

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что ему не известно о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по вопросу отключения России от системы SWIFT.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация избранного президента США Джо Байдена, как только он вступит в должность, рассмотрит несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению одного из экспертов, опрошенных агентством, одной из самых жестких мер может стать отключение России от системы международных расчетов SWIFT.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

https://ria.ru/20201231/swift-1591660945.html

https://ria.ru/20201206/swift-1587859350.html

россия

вашингтон (город)

сша

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2021

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джон салливан, swift, джо байден, в мире, россия, вашингтон (город), сша