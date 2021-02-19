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Посол США прокомментировал сообщения о давлении на Европу из-за SWIFT
Посол США прокомментировал сообщения о давлении на Европу из-за SWIFT
Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что ему не известно о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по вопросу... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:40
2021-02-19T17:54
джон салливан
swift
джо байден
в мире
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что ему не известно о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по вопросу отключения России от системы SWIFT.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация избранного президента США Джо Байдена, как только он вступит в должность, рассмотрит несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению одного из экспертов, опрошенных агентством, одной из самых жестких мер может стать отключение России от системы международных расчетов SWIFT.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
https://ria.ru/20201231/swift-1591660945.html
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джон салливан, swift, джо байден, в мире, россия, вашингтон (город), сша

Посол США прокомментировал сообщения о давлении на Европу из-за SWIFT

17:40 19.02.2021 (обновлено: 17:54 19.02.2021)
 
© AFP 2021 / Belga/Jacques ColletЛоготип SWIFT в штаб-квартире в Брюсселе
Логотип SWIFT в штаб-квартире в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AFP 2021 / Belga/Jacques Collet
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что ему не известно о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по вопросу отключения России от системы SWIFT.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация избранного президента США Джо Байдена, как только он вступит в должность, рассмотрит несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению одного из экспертов, опрошенных агентством, одной из самых жестких мер может стать отключение России от системы международных расчетов SWIFT.
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31 декабря 2020, 01:11
Финансист назвал последствия отключения России от системы платежей SWIFT

"Мне не известно о таких дискуссиях", - сказал Салливан, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что США якобы оказывают давление на европейских партнеров, чтобы те поддержали отключение Москвы от системы.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
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Джон СалливанSWIFTДжо БайденВ миреРоссияВашингтон (город)США
 
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