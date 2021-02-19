Посол США прокомментировал сообщения о давлении на Европу из-за SWIFT
17:40 19.02.2021 (обновлено: 17:54 19.02.2021)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан заявил РИА Новости, что ему не известно о возможном давлении со стороны Вашингтона на европейских партнеров по вопросу отключения России от системы SWIFT.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация избранного президента США Джо Байдена, как только он вступит в должность, рассмотрит несколько вариантов мер против России за ее предполагаемое участие в кибератаках на США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению одного из экспертов, опрошенных агентством, одной из самых жестких мер может стать отключение России от системы международных расчетов SWIFT.
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"Мне не известно о таких дискуссиях", - сказал Салливан, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить информацию о том, что США якобы оказывают давление на европейских партнеров, чтобы те поддержали отключение Москвы от системы.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
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