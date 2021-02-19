В Петербурге вор оставил жертве любовную записку
17:42 19.02.2021 (обновлено: 22:10 19.02.2021)
© МВД РоссииПодозреваемый в краже на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Кадр записи камеры видеонаблюдения
© МВД России
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге студентка обратилась в полицию из-за кражи сумки на Московском вокзале. Позже часть ее имущества нашли в метро.
Как сообщается на сайте управления транспортной полиции по СЗФО, к оставленным вещам злоумышленник приложил необычное послание.
© Фото : МВД России
Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
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Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
© Фото : МВД России
© Фото : МВД России
Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
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Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
© Фото : МВД России
1 из 2
Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
© Фото : МВД России
2 из 2
Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
© Фото : МВД России
"Ты нереально красивая", — написал он, извинившись "за сумочку".
Отмечается, что принадлежавшую девушке вещь и ее паспорт обнаружили в ближайшем метро.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 22-летний безработный уроженец Республики Карелия. Часть украденных вещей нашли у него дома.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.