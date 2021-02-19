https://ria.ru/20210219/sumochka-1598211778.html

В Петербурге вор оставил жертве любовную записку

В Петербурге вор оставил жертве любовную записку

В Санкт-Петербурге студентка обратилась в полицию из-за кражи сумки на Московском вокзале. Позже часть ее имущества нашли в метро. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:42

2021-02-19T17:42

2021-02-19T22:10

женщины

мужчины

преступления

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге студентка обратилась в полицию из-за кражи сумки на Московском вокзале. Позже часть ее имущества нашли в метро. Как сообщается на сайте управления транспортной полиции по СЗФО, к оставленным вещам злоумышленник приложил необычное послание."Ты нереально красивая", — написал он, извинившись "за сумочку". Отмечается, что принадлежавшую девушке вещь и ее паспорт обнаружили в ближайшем метро.Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 22-летний безработный уроженец Республики Карелия. Часть украденных вещей нашли у него дома.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210128/metro-1594889719.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женщины, мужчины, преступления, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия