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В Петербурге вор оставил жертве любовную записку
В Петербурге вор оставил жертве любовную записку
В Санкт-Петербурге студентка обратилась в полицию из-за кражи сумки на Московском вокзале. Позже часть ее имущества нашли в метро. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:42
2021-02-19T22:10
женщины
мужчины
преступления
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге студентка обратилась в полицию из-за кражи сумки на Московском вокзале. Позже часть ее имущества нашли в метро. Как сообщается на сайте управления транспортной полиции по СЗФО, к оставленным вещам злоумышленник приложил необычное послание."Ты нереально красивая", — написал он, извинившись "за сумочку". Отмечается, что принадлежавшую девушке вещь и ее паспорт обнаружили в ближайшем метро.Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 22-летний безработный уроженец Республики Карелия. Часть украденных вещей нашли у него дома.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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женщины, мужчины, преступления, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге вор оставил жертве любовную записку

17:42 19.02.2021 (обновлено: 22:10 19.02.2021)
 
© МВД РоссииПодозреваемый в краже на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Подозреваемый в краже на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© МВД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В Санкт-Петербурге студентка обратилась в полицию из-за кражи сумки на Московском вокзале. Позже часть ее имущества нашли в метро.
Как сообщается на сайте управления транспортной полиции по СЗФО, к оставленным вещам злоумышленник приложил необычное послание.
© Фото : МВД России

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
1 из 2

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

© Фото : МВД России
© Фото : МВД России

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге
2 из 2

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

© Фото : МВД России
1 из 2

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

© Фото : МВД России
2 из 2

Записки, оставленные после кражи на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

© Фото : МВД России
"Ты нереально красивая", — написал он, извинившись "за сумочку".
Отмечается, что принадлежавшую девушке вещь и ее паспорт обнаружили в ближайшем метро.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался 22-летний безработный уроженец Республики Карелия. Часть украденных вещей нашли у него дома.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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женщинымужчиныпреступленияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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