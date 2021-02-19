https://ria.ru/20210219/stavka-1598120983.html

В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в 2021 году

В Центробанке не исключили повышения ключевой ставки в 2021 году

Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T09:16

2021-02-19T09:16

2021-02-19T09:54

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Банк России не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться, при этом возможности для дальнейшего смягчения политики не видит, заявила РИА Новости глава регулятора Эльвира Набиуллина."Все зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить", - ответила Набиуллина на вопрос, может ли ЦБ повысить ключевую ставку уже в 2021 году, если экономика восстановится.Снижение же ставки, по ее словам, возможно только в случае, если в России будут преобладать дезинфляционные факторы, однако в текущей ситуации таких рисков нет."Мы в основных направлениях денежно-кредитной политики – это наш основной документ, который определяет, как проводится денежно-кредитная политика – рассматриваем разные сценарии. У нас там четыре сценария. Есть сценарий дезинфляционный, когда инфляция будет снижаться. И в этом случае возможно снижение ставки. Но, на наш взгляд, базовый сценарий не предполагает таких дезинфляционных рисков", - сказала глава ЦБ.Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику, доведя ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако ослабление рубля и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в сентябре регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.На первом заседании в текущем году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: теперь будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике. Таким образом, курс был взят на повышение ставки. Накануне Набиуллина заявила, что регулятор в 2021-2023 годах будет возвращать ставку в нейтральный диапазон 5-6%, при этом в текущем году политика будет оставаться мягкой.

https://ria.ru/20210218/zarplata-1598030235.html

https://ria.ru/20210216/dannye-1597636399.html

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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика