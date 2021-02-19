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https://ria.ru/20210219/stambul-1598156951.html
Россияне заняли первое место по числу иностранных туристов в Стамбуле
Россияне заняли первое место по числу иностранных туристов в Стамбуле
РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:13
2021-02-19T13:13
туристы
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В 2020 году число иностранных туристов, прибывающих в Стамбул, сократилось на 66,4 процента, до пяти миллионов человек, больше всего гостей приехало из России, сообщает АТОР со ссылкой на городское статистическое управление агентства планирования IBB Istanbul.Как выяснилось, этот турецкий мегаполис потерял меньше заграничных путешественников, чем страна в целом, куда турпоток сократился на 72 процента. Россия стала государством, откуда в 2020 году приехало больше всего гостей. Это произошло впервые в истории российского туризма в Турцию. В прошлом году Стамбул посетили 421 тысяча отдыхающих из нашей страны (доля — 8,42 процента от общего числа туристов). По словам экспертов, главную роль в том, что Россия оказалась в лидерах, сыграла пандемия и резкое падение турпотоков из Европы в Турцию.
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Россияне заняли первое место по числу иностранных туристов в Стамбуле

13:13 19.02.2021
 
© Фото : Антон ПетрусьТурция, Стамбул
Турция, Стамбул - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Антон Петрусь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. В 2020 году число иностранных туристов, прибывающих в Стамбул, сократилось на 66,4 процента, до пяти миллионов человек, больше всего гостей приехало из России, сообщает АТОР со ссылкой на городское статистическое управление агентства планирования IBB Istanbul.
Как выяснилось, этот турецкий мегаполис потерял меньше заграничных путешественников, чем страна в целом, куда турпоток сократился на 72 процента.
Россия стала государством, откуда в 2020 году приехало больше всего гостей. Это произошло впервые в истории российского туризма в Турцию. В прошлом году Стамбул посетили 421 тысяча отдыхающих из нашей страны (доля — 8,42 процента от общего числа туристов).
По словам экспертов, главную роль в том, что Россия оказалась в лидерах, сыграла пандемия и резкое падение турпотоков из Европы в Турцию.
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