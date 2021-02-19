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Сотрудники посольства Испании в России сделали прививку"Спутником V"
Сотрудники посольства Испании в России сделали прививку"Спутником V"
Посольство Испании в России получило от МИД РФ предложение вакцинироваться от коронавирусом "Спутником V", и ряд сотрудников сделали прививку, сообщили РИА... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:18
2021-02-19T11:18
2021-02-19T11:26
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Посольство Испании в России получило от МИД РФ предложение вакцинироваться от коронавирусом "Спутником V", и ряд сотрудников сделали прививку, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.Ранее в МИД РФ сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам, аккредитованным в России.При этом в дипмиссии не стали уточнять, привился ли сам посол, подчеркнув, что это частная информация, не подлежащая разглашению.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, испания